低本益比PCB吸金 法人大買華通

【撰文／王榮旭】

大盤指數歷經三日大跌，最低跌到16764，3/16回測低點未破前低，指數出現反彈，目前在半年線與月線整理，大盤反彈無量要挑戰季線恐有難度，估計指數短線17600~17300區間反覆震盪。隨著戰爭時間拉長利空鈍化，加上FED利率公佈升息一碼，台美央行同步升息，電子股利空鈍化打出短底，法人轉往低本益比股布局。

投信轉往布局低本益比PCB族群

大盤量縮築底又逢季底法人作帳，PCB廠臻鼎-KY(4958)公佈去年全年獲利10.21元，今年EPS維持成長上看11元，臻鼎主力產品為手機軟板，今年手機設計無太大變化，公司亦將布局轉至非手機應用，此外亦著手汽車板與伺服器板，臻鼎亦積極擴產載板，其中深圳廠區投入150億擴充ABF載板，秦皇島廠區則投入80億擴充BT載板，3/16法說會表示IC載板已擬定中期規劃，目前產能也被包到2027年，看好IC載板帶來的成長動能，若以ABF三雄欣興、景碩、南電平均本益比20倍相比，臻鼎本益比僅10倍相對便宜。隨著5G、元宇宙、電動車帶動雲端需求，全球雲端業者今年資本支出成長率26.6%，金像電為全球主要Server及網通PCB製造廠，Server營收佔比五成，去年全年獲利5.41元，今年受惠Server需求及平台升級，Server板層數從12-14層提升至16-20層，勢必將消耗更多產能，全年EPS上看7元，本益比約12倍，其中伺服器板訂單已看到半年，公司今年預計投入10~12億擴產，投信今年以來持續買進，長線看好。