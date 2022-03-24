IC族群兩樣情 0選誰？

【撰文／黃清照】

先前國際股市受俄烏戰爭影響，俄羅斯交易所暫停交易，德國股市閃崩跌點近2500點，美國四大指數同樣受影響跌至年線，但隨著戰爭時間拉長，我認為短線利空已經鈍化，加上FED上周會議宣布升息1碼，全年預計升息7次，並且暗示最快將於5月開始縮表。當所有不確定因素過後，股市反而逆流而上，指數趁勢在利空下築底，先前我提醒，今年FED縮表升息已經確定，尤其10年期公債殖利率上升至2.38%，高本益比且低配息的族群有可能面臨修正，台股加權指數雖相對強勢，但仍不敵國際局勢，短短三日大跌1170點，指數經過反覆打底，回測前低後往上彈升，投資人持股勢必汰弱換強。

低價且具業績續成長的IC才會漲

內資資金撤離高價IC及部分超漲股，先前提醒的矽力-KY從高點5490元跌到2630元腰斬，其他如PA、第三代半導體、ABF縱然有彈升仍站賣方，高價IC雖然修正，但中低價IC設計卻相對抗跌，上期看好的富鼎(8261)在大盤回檔過程逐底，等大盤止穩後，股價便冒頭表態，去年獲利8.03元，今年前兩月營收7.27億繳出雙位數成長，尤其2月營收3.51億表現更是亮眼，今年獲利上看9~10元，MOSFET至少還會缺到明年，加上鴻海電動車將於今年第四季預售，富鼎身為鴻海集團一員，長線看好。