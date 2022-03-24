鎖定7檔業績再創高的成長股

【撰文／張文赫】

FED確定升息一碼，今年此後還要升息六次，同時暗示最快將於5月開始縮表，而中概股、港股和A股連續暴跌後，中國也正視問題，避免中國經濟前景的信心動搖，中國國務院副總理劉釋出「三穩」，穩定宏觀經濟、穩定金融市場、穩定資本市場的明確方向，提振市場信心，保持經濟、金融大局穩定，港股、陸股迎來反彈，因此短期內不確定因素只剩烏俄戰爭，而烏俄戰爭最大利空就開戰的第一天，雖然暫稱直敘，但對股市的影響越來越小，而總有一天會停戰，也是未來的利多因子，把握這波跌深反彈的機會。

台灣上市櫃公司2021年財報將在3/31全數公布完畢，由於去年幾乎所有企業都大賺，今年可能面臨高原期，甚至小幅衰退的可能性，因此年報陸續公布下，除了要檢視企業的財報外，還要確定2022年還能成長的公司，會這波反彈的選股方向，目前已公佈自結獲利數字的上市櫃公司達834家(截止至3/22)，本篇精選7檔2021年比2020年成長，且2022年又比2021年業績還要好的公司，提供投資人參考。