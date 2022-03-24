蔡明彰觀點：通膨環境大赢家 4檔傳產前二月營收成長100％

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，俄羅斯、烏克蘭GDP規模不大，中國廣東、江蘇兩省的GDP都超過俄羅斯，但俄烏都是大宗商品的生產大國。兩國合計占全球小麥出口30％，玉米、化肥、天然氣出口20％，石油出口11％。另外，兩國也是鋁、鎳、鋼鐵等金屬重要供應鏈。

因此俄烏戰爭以來，相關原物料價格飆漲，急速推升全球通膨，於是今年處於通膨的動盪局勢，不可再用過去二年大多頭的投資思維，許多邏輯都隨著通膨上升而改變。

投資人要調整上市櫃公司今年EPS持續成長的看法，如果原物料上漲侵蝕企業獲利，通膨排擠民眾消費支出，上市櫃公司怎可能再維持過去二年高速成長，一旦成長減速，現在股價的估值就高估，最終使得股價走入修正，尤其過去二年受惠疫情的遠距商機的電子股，今年下半年各國陸續疫情解封，遠距商機的需求瓦解，2022及2023年EPS恐大幅下降，這方面投資人並無警覺。

部分電子股今年前二月營收YoY大衰退，已透露警訊。立積(4968-TW)衰退54％、佳凌(4976-TW)衰退51％、曜越(3540-TW)衰退51％、海韻電(6203-TW)衰退50％等超過50％。

立積是射頻元件，2020年EPS 13.8元，但2021年降至5元，主因遠距商機減少及5G佈建完成，但目前價位的本益比仍近40倍。佳凌為汽車鏡頭，題材豐富，但EPS不多，去年股價成長到126.5元。曜越、海韻電都是明顯受惠遠距商機及宅經濟，但今年 EPS將大幅衰退了。

另外，還有可成(2474-TW)、璟德(3152-TW)、德宏(5475-TW)、虹揚-KY(6573-TW)、新復興(4909-TW)、榮創(3437-TW)、驊訊(6237-TW)、宏捷科(8086-TW)、偉訓(3032-TW)、圓展(3669-TW)、原相(3227-TW)、晶相光(3530-TW)、勤凱(4760-TW)、彩晶(6116-TW)、嘉聯益(6153-TW)、科嘉-KY(5215-TW)、新鉅科(3630-TW)、康控-KY(4943-TW)、精材(3374-TW)、僑威(3078-TW)、眾達-KY(4977-TW)、淳安(6283-TW)、和鑫(3049-TW)、訊芯-KY(6451-TW)等前二月營收YoY衰退逾30％。

30％的衰退是很大的幅度，除非3月營收拉升，否則這些電子股的第一季業績將較去年大幅衰退。

萬寶投顧蔡明彰強調，股價會提前反映，不會等到5月中旬公告第一季財報，現在就會忠實反映基本面。上述營收衰退的電子股全部都線型走弱，股價跌至低點，失守所有均線。

跌深當然有反彈，自高點來跌逾20％，技術上進入熊市的那斯達克，打出雙底，近來展開跌深反彈，那斯達克已收復俄烏戰爭以來的跌幅，但科技股下跌並不是完全受俄烏戰爭影響。早在去年底，就反映通膨的利空而走跌。

如果那斯達克這次反彈沒有站上年線反壓，就變成逃命波，在下次FOMC會議5月3日前，只有公佈一次CPI，將在4月中旬發布3月CPI，若高於8％，聯準會就會有很高的機率在5月升息2碼，並且實施每個月600～700億美元的縮表，雙重利空打擊那斯達克，將再一波的修正。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股電子股以筆電、手機關聯性極大。近期筆電、手機需求放緩，庫存上升，尤其中國市場第一季手機下滑幅度大於預期，而今年來手機晶片缺貨有所舒緩，部分晶片價格出現下調。

結論是今年手機市場將進一步競爭加大，由這個角度出發，聯發科(2454-TW)儘管低本益比、高殖利率，但今年EPS恐不容易超越去年了。

筆電廠商現在最大麻煩是零組件成本增加，但終端需求減弱，庫存上升後，如何降價促銷。宏碁(2353-TW)、仁寶(2324-TW)對今年NB展望不如過去二年的樂觀，但股價低及殖利率高的原因，線型比聯發科強。

通膨也使傳產的塑膠、紡織、機械、工具機、製鞋等成本增加，但終端需求觀望，顯然這個巨大的衝擊不限於電子業。

萬寶投顧蔡明彰強調，不過，在今年通膨環境中，仍有大贏家。

注意，週三各類股漲幅最大不是電子，而是金融。因為聯準會極可能在5月升息2碼，若壓不住通膨，6月再升息2碼。此時，金融股最受惠。又金管會表示，接軌IFRS 17前提下，同意壽險公司多發現金股息，對國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)是好消息。

聯準會很快升息2碼，大宗商品成最大贏家，先看國際油價走勢。歐盟內部有會員國不同意制裁俄羅斯原油，油價走跌，但大軋空正在醞釀中。

過去一個月空頭賣出10億桶原油期貨，創歷史空頭部位，但原油庫存持續減少，西德州原油5月期貨在4月20日到期，不能實物交割，原油可能複製妖鎳的大軋空，這個軋空有可能發生在4月中旬，美國公佈3月CPI超過8％之後。

萬寶投顧蔡明彰強調，一旦原油大軋空，將帶動其他大宗商品、原物料概念股再衝一波。有4檔傳產前二月營收YoY超過100％，推估第一季財報必然亮麗。

榮運(2607-TW)成長150％，長榮集團將貨運代理交給榮運負責。

化肥的東鹼(1708-TW)成長134％，北美化肥價格3月較2月大漲4成。中國鉀肥年漲9成，今年全球鉀肥供需缺口持續擴大，而短時間找不到替代供給。

貨櫃輪萬海(2615-TW)成長118％，現在不僅美西港口擁堵，因疫情控管，中國港口也出現貨櫃輪排隊加長現象，青島港停留船舶72艘，是2月的2倍，因此貨櫃輪運價再跌有限，並且很快恢復上漲。

散裝輪四維航(5608-TW)成長100％，今年來巴拿馬型超輕便極限型上漲20～30％，日租金比海岬型高，對中小散裝輪營運有利。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險