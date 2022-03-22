蔡明彰觀點：俄烏戰爭時間延長 鋼鐵、航運、化肥機會財

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，今年迄今，大盤及電子最重要的半導體仍處於負報酬，航運股持平，但鋼鐵股正報酬大漲10％，績效領先各類股，令市場相當意外。

鋼鐵股走強，俄烏戰爭使鋼材供應減少，但能源及煤、鐵礦石等生產鋼鐵的成本上升，而2月下旬北京冬奧結束，中國大型鋼鐵廠恢復正常產量，下半年預期各國陸續疫情解封，推動基礎建設的需求，可望在第二季出現。

各國鋼鐵價格最具指標是紐約熱軋鋼卷，在俄烏戰爭2月24日開打前，2月中旬落底，每噸955美元，戰爭開打後，3月中旬漲到每噸1,175美元，反彈逾兩成，確定北美鋼價進入牛市，近一週市場預期俄烏可望達成和談協議，紐約熱軋橫向整理，但維持1,000美元以上價位。

美國熱軋去年景氣全球最佳，曾創每噸1,945美元的歷史天價，當時最大推手是預期通過1.2兆美元的基礎建設。當時亞洲的熱軋不過是每噸1,000美元出頭而已，所以美國熱軋在經歷價格腰斬後，這次利用俄烏戰爭能夠強彈20％，對歐洲、亞洲的鋼價是吃下定心丸。

舉例，受到俄烏戰爭時間延續影響，東南亞鋼價最具指標作用的越南河靜廠，3月17日開出的5月盤價全面大漲，熱軋每噸漲95美元，每噸站上900美元，連續兩個月漲價，並且5月盤價漲幅高於4月，主因從黑海出口的鋼胚、熱軋及生鐵等原料全數中斷，報價自然水漲船高。

歐洲熱軋最新報價1,300美元以上，取代美國成全球鋼價最高地區，顯然受俄烏戰爭衝擊。亞洲的韓國熱軋報價每噸1,080美元，大陸寶鋼熱軋外銷報價960美元，也是上漲趨勢。

全球鋼價上漲，中鋼(2002-TW)4月及第二季內銷盤價全面大漲，熱軋等各項產品，每公噸漲1,000～2,400元，平均漲幅5.8％，創去年第二季以來單季最大漲幅。其中，熱軋每噸大漲2,100元，再創去年6月以來單月最大漲幅。

中鋼的熱軋報價仍低於國際行情，主要考慮中下游的競爭力。不過，俄烏戰爭時間若再延長，全球鋼價擋不住漲勢，到時候中鋼的盤價必須跟上國際水準。

俄羅斯及烏克蘭都是鋼鐵生產大國，合計粗鋼年產量1億噸，每年出口鋼材4,000萬噸，如今傳出烏克蘭最大，也是歐洲數一數二的大型煉鋼廠，已遭俄羅斯摧毀，恐怕全球鋼價更有漲價的題材。

萬寶投顧蔡明彰強調，黑天鵝滿天飛，大陸唐山市實施疫情控管，鋼鐵廠、物流業暫停生產兩週。唐山市是高度依賴鋼鐵的城市，「中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山市」。

唐山市2020年粗鋼產量1.4億噸，佔中國產量10％以上。為了達成碳中和的國家政策目標，唐山市2021年3月要求該市多數鋼鐵廠在年底前必須減產30～50％，宣佈減產以來，鋼材價格一路上漲，但也波及房地產、汽車、家電業的製造成本增加。

萬寶投顧蔡明彰強調，目前唐山市疫情控管兩週，在可容忍範圍，但與俄烏戰爭時間延長交互作用，全球鋼價欲小不易，同時提供鋼鐵股多頭上漲動能，這次俄烏戰爭對台股鋼鐵股較正面的族群，大致以下幾個方向。

上游中鋼、中鴻(2014-TW)受惠4月盤價上漲，接下來5月仍看漲，等於第二季業績勝券在握，這個利多比多數電子股第二季淡季，當然股價會相對強勁。中鋼、中鴻今年來分別上漲12％及14％，確實比台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)今年來分別下跌4％及18％，績效更好。

中鴻因股本為中鋼的10分之1，傳3月出貨量上看20萬噸，較2月成長逾3成，4月接單量也在20萬噸高檔水準，近來股價漲幅放大。

萬寶投顧蔡明彰強調，不少鋼鐵股都有高殖利率的題材，但鋼鐵股這波春季行情有很大因素建立於俄烏戰爭的機會財，業績成長比高殖利率更重要。

由於鋼材生產成本大幅提高，因而國際廢鋼大漲，豐興(2015-TW)本週廢鋼每噸再漲500元，鋼筋漲700元，去年EPS 6.9元，今年估7.7元，價位是鋼鐵股最高，具有指標性。自3月7日起反映俄烏戰爭廢鋼、鋼筋報價開始調漲，週一股價領先其他主要鋼鐵股，創95.3元波段新高，暗示有業績成長的鋼鐵股都還有高點。

萬寶投顧蔡明彰強調，看大做小始終是投資人的習性。中小型鋼筋廠海光(2038-TW)、威致(2028-TW)今年來股價持平，週一海光拉出漲停，顯然在豐興產品報價上漲帶動下，開始補漲了。

接下來注意澳洲宣佈禁止向俄羅斯出口氧化鋁作為新一波制裁，因俄羅斯20％的氧化鋁依賴澳洲，澳洲這個大動作恐造成全球鋁價進一步大漲。大成鋼(2027-TW)有45％營收來自鋁捲板，去年EPS 5.76元，今年估6元以上，本益比低於10倍。

倫敦鎳期貨重新交易，已連續三天跌停。不過，俄烏戰爭的時間拉長，電動車電池及不鏽鋼的實質需求支撐下，有機會第四支跌停打開。一旦如此，相關不鏽鋼族群的股價可望強力反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，俄烏戰爭已打了近一個月，俄羅斯普丁騎虎難下，遭西方國家嚴厲經濟制裁，俄羅斯經濟倒退20年，若這場戰爭沒打贏，很難對人民交代，所以戰爭還會繼續打。若時間再延長一個月，投資人在台股的選股要朝向唯一受惠的原物料，鋼鐵、航運、化肥都有機會財。

貨櫃輪運價估計在3月底後開始上漲，散裝輪BDI也啓動春季漲勢，但航運的籌碼比鋼鐵凌亂。長榮(2603-TW)的融資餘額若降至22萬張，較大的漲勢就來臨。

俄羅斯及白俄羅斯的鉀肥遭制裁，烏克蘭更禁止所有肥料出口，因此供給全靠加拿大支援，加拿大鉀肥產量佔全球第一，大約17％，但比不上俄羅斯、白俄羅斯加起來的20％。但是，3月20日，加拿大太平洋鐵路公司勞資協商破裂，火車暫停停駛，影響鉀肥的運輸。國內最大鉀肥公司東鹼(1708-TW)2月營收創歷史新高，估計在北半球春耕的旺季3～4月營收將會再創高。

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