後升息時代的選股策略

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國跟台灣央行都升息1碼，科技股在升息之後持續反彈，有短線利空出盡的味道。可惜台股反彈量越來越少，大盤連漲4天，成交量從上周三、四的4000多億，上周六減到3600多億，今天竟然驟降只剩下2500多億。

量縮之下大盤沒有太大空間，17500點半年線以上馬上就會遇到前波17580~17710的空方缺口，下彎的季線也在17900，上檔層層反壓，如果沒有新的利多，估計大盤暫時還是在年線17300附近來回震盪，個股表現為主。

跌深的電子輪流反彈，法人趁機點火作帳標的，拉抬第一季績效。上周專欄分析看好漲價族群，例如矽晶圓漢磊(3707-TW)、嘉晶(3016-TW)及電動車貿聯-KY(3665-TW)都有見到內資法人的影子，現在已經是季底，本周法人作帳將是台股的焦點。留意臻鼎-KY(4958-TW)金像電(2368-TW)及華通(2313-TW)等PCB個股，具有低本益比、低基期的優勢，是繼矽晶圓之後投信鎖定的方向。

臻鼎去年EPS 10.21元，配息5元，估計今年EPS約11元，現金殖利率4.6%，

本益比低於10倍。臻鼎切入IC載板，4年內投入600億搶進BT載板與ABF載板，相對於ABF載板三雄的本益比：欣興(3037-TW)16倍、景碩(3189-TW)15倍、南電(8046-TW)17倍；臻鼎就具有低基期、低本益比的優勢。

另外，估計金像電與華通今年EPS分別為7元、5元，本益比也約僅11倍與9倍。金像電伺服器板營收占比達到54%，上半年新產能開出，迎接伺服器升級需求，相對是伺服器相關的PCB股票博智(8155-TW)這波股價漲破200元，領先大盤創下新高，金像電也有挑戰前高的實力。而華通的衛星通訊用多層板也開始升溫，上半年淡季不淡，高階產能持續開出，將帶動今年獲利成長，去年股價都沒有漲到，今年有機會補漲。

萬寶投顧王榮旭強調，後升息時代，投資組合中抗通膨的傳產股不可或缺，尤其俄烏戰爭導致鋁鎳等原物料價格大漲。最新消息是，歐洲最大鋼廠阿塞洛米塔爾遭摧毀，恐導致鋼材供應更加吃緊，連動亞洲鋼市價格看漲，中鋼(2002-TW)與中鴻(2014-TW)都調漲4月份及第2季盤價，股價已經領先大盤創高。

平板鋼與不鏽鋼通路新光鋼(2031-TW)、大成鋼(2027-TW)估計今年EPS分別為8.5元及6~7元，本益比也只有個位數，股價已經打底超過半年，融資不耐久盤，最近籌碼持續流向法人手中，例如3月以來大成鋼融資餘額從7.1萬張降至6.3萬張，同期投信則增加超過6000張以上的持股，籌碼有利多頭表現，後市看好。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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