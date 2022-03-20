央行升息 高殖利率股是不確定因素下的平安符

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會(Fed)如外界預期的升息一碼，讓全球投資市場鬆了一口氣，台股本周累計上漲191點，週五(3/18)收17,456點，漲8.3點，成交量3,612億元；技術面打了第二支腳，盤勢短線翻多，但因為指數開始面臨月線和半年線壓力，仍不宜過度樂觀。

聯準會啟動升息無非就是為了打擊通膨，美國通膨率最新預估會飆至4.1％，比去年年底預估的2.7％高出很多，因此這一次升息只是開端，今年預估總共會有7次升息，明年至少3次，一直到利率升至2.75％左右；另外，5月份聯準會也將展開9兆美元的縮表計畫，收攏資金，因此未來資金將持續回流美國，在選股上則可以特別留意具有抗通膨優勢的族群個股。

在升息循環中最直接受惠的當然就是金融族群，銀行端除了未來利差擴大，壽險保單也會因為升息更容易銷售，而且俄烏戰火有望止息，原本曝險部位也可望回沖，加上金融族群股價、配息相對穩定，3月以來法人持續加碼買進金融股，包括兆豐金(2886-TW)、中信金(2891-TW)、玉山金(2884-TW)、台中銀(2812-TW)，買超張數都在萬張以上。

尤其兆豐金為這一波多頭指標，股價近日創新高40.6元，法人3月以來累計買超近6萬張。2/15為大家推薦兆豐金，若當時買進，根本毋須擔心大盤前一波重挫，穩穩坐收7％左右獲利，兆豐金今年將發放1.6元股利，股價仍值得期待。

電子族群隨那斯達克指數跌深後跟著反彈，台積電(2330-TW)等權值股和高價股週四(3/17)都有激情表現，但仍應以反彈視之，因為在升息和通膨壓力下，科技股仍受壓抑，因此逢高建議減碼；而接下來，最慢至第三季解封題材股將大幅躍上檯面，成為盤中要角，因此應該逢低承接，靜待股價發酵。

萬寶投顧陳子榕指出，多次推薦的鳳凰(5706-TW)股價維持強勢，若從2月開始跟著我採波段操作獲利已逾5成，其他包括雄獅(2731-TW)、易飛網(2734-TW)、國賓(2704-TW)、六福(2705-TW)仍舊持續看好。

另外，航運族群繼續看多，長榮(2603-TW)宣布減資後經過一日大震盪股價逐漸回神，外資週四已經開始回補，預料在基本面加持下，貨櫃三雄股價都會有不錯的表現；至於航空雙雄長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)在航運輪動中又開始表態，搭配接下來的融券強制回補，逢回都是找買點。

萬寶投顧陳子榕指出，2/17為大家推薦的欣巴巴(9906-TW)股價發動一路向上，即將挑戰季線，推薦後至今漲幅也有7％；3/15推薦的穎崴(6515-TW)週四股價盤中奔上漲停，週五創波段新高，短線漲幅已累計近17％。雖然盤勢震盪，但只要挑選到好股票，把握住進出場的時機點，自然可以有不錯的收穫。

大同(2371-TW)去年轉換經營團隊後營運逐日增溫，去年合併營收296億元，淨利36.7億元，年增441％，EPS 1.57元，順利扭轉前年虧損情形，也繳出大同20多年來最好獲利表現，而今年前2月營收年增率都維持在11％以上，大同持續調整體質，並規劃數千億元朝企業轉型、太陽能、電動巴士、資產開發等新方向前進；法人連5日買超逾40,000張，股價帶量站上所有均線，並創三個月來新高。

中興電(1513-TW)主要經營重電及工程統包業務，也是國內GIS(氣體絕緣開關設備)領導廠商，去年營收180.25億元、稅後淨利19.57億元、EPS 4.19元，皆創新高，擬配發2.8元現金股利；搭上政府推動新能源及台電強化電力系統商機，目前在手訂單維持在200億元左右，而今年七股太陽能電廠及下半年完工的花蓮案場都將開始貢獻營收，預估每年可分別貢獻EPS 1元、1.8～2元；另外，還有氫能、服務及都更事業今年也都有更明顯成長挹注營運。

達欣工(2535-TW)去年營收148億元、稅後淨利12.25億元、EPS 3.78元，改寫8年新高，今年將配息2.5元；目前達欣工在手未交量已達320億元，仍有新案持續加入，而今年主要目標仍鎖定在工期短、毛利高的科技廠辦，營收占比為65％，其中，台積電就是重要的大客戶，後續台積電還有高雄廠、新竹廠及新建土木工程待發包，達欣工有望順利拿到訂單。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險