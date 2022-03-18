貨櫃三雄回神 第二季主流仍在解封概念股

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，長榮(2603-TW)突如其來宣布大減資6成讓市場相當震撼，尤其長榮去年大賺2,390億元，每股盈餘(EPS)達45.57元，這時候突然減資被視為原因不單純，有人懷疑可能和經營權爭奪戰有關，但是若單純從財務面來看，股本瘦身除了可以提升淨值、增加股東權益報酬率及EPS，大股東也可享有免稅，而減資之後股價重新換算，也有利大戶籌碼更加集中，未來股價更具上漲空間，因此減資不盡然是壞事。

台股中最有名的減資成功範例當然就是國巨(2327-TW)，歷經4次減資，國巨股價從10元以下的雞蛋水餃股一路上衝，翻身成為千元以上的鍍金高價股，當然也有一些減資不成功的案例，例如鴻海(2317-TW)、聯合再生(3576-TW)就曾因為減資而讓股價一度重挫，而當中關鍵點就在於企業接下來是否具有轉機的前景發展。

貨櫃三雄去年獲利合計超過5,000億元，原本市場預期海運只有去年一年的榮景，但現在看起來情況並非如此。貨櫃三雄在今年原本是淡季的前2個月都繳出相當漂亮的成績單，長榮前2月累計營收年增93.14％、陽明(2609-TW)年增66.79％、萬海(2615-TW)年增117.72％，塞港情況即便偶爾趨緩，但運價依舊高檔，而即將到來的長線換約、碼頭工人換約也將持續支撐運價，貨櫃三雄今年EPS會繼續成長，機構法人也不斷上修獲利預測。

而且以歐洲線來看，去年1月的長約，每大箱運價是2,000～4,000美元，今年1月的合約價已經漲到7,000～10,000美元，而明年國際海事組織IMO要開始實施EEXI、CII環保法規標準，除了老舊船隻要汰換，船舶也必須減速並以加開船隻來應對，因此明年海運市況預估仍將十分緊俏。

雖然長榮股價週三(3/16)開高走低，盤中一度觸及跌停，除了因為法人暫時站在賣方，台驊投控(2636-TW)近日也處分2千張長榮股票，先行獲利2.06億元入袋，但航運族群長線依然維持正向看待，如果投資人只敢在股價高檔才買進，那麼就得承擔高風險、低獲利，反之能夠在好股票跌深時進場，那麼就是低風險、高獲利，自然就比較可以安心睡好覺。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來即將考驗市場的當然就是美國聯準會(Fed)升息決策以及通膨變化，以及因為俄烏戰爭而將遭IMF下修的全球經濟。另一方面，受疫情影響近日崩跌的港股，中國金融委和證監會則已經表態力挺，港股、陸股週三都以拉尾盤報喜，國際油價和鎳價也暫時回檔，投資市場依舊多空詭譎，因此建議投資人持續調整手邊持股，高估股逢反彈減碼，保留現金在具有前景的族群個股，包括觀光、營建資產、原物料、航運、旅遊餐飲，迎接疫情解封營運上揚或者抗通膨，所以逢低都是找買點。

像是我多次推薦的長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)股價創波段新高後，拉回時如果有進場布局，現在都有12％～16％的獲利了，航空雙雄目前三大法人都是同步站在買方，經過半個多月的籌碼沉澱，股價均有望挑戰前高。

長榮(2603-TW)去年營收及獲利創新高，董事會宣布史上首次現金減資六成，並決議每股發放現金股利18元，若加上每股6元現金減資，合計每股將拿回24元現金；配息率53％、現金殖利率14.6％。近期中國疫情衝擊，尤其是深圳和上海，中國港口堵塞加劇，隨著貨運需求季節性回升將來臨，加上烏俄衝擊打亂俄羅斯從中國到歐洲鐵路服務，預估若有50％貨物從鐵路轉向海運，代表歐洲線需求將增加3.2％。為反映更高運費，調高長榮獲利預估24％，預估長榮第一季獲利將接近900億元，較去年第四季810億元成長，長榮股價續看好。

萬海(2615-TW)全球運力排名第10，去年營收2,280.05億元，稅後盈餘1,033.43億元，EPS 42.35元，今年將配發10.5元現金股利及1.5元股票股利；因應塞港，萬海優化船舶分配，大幅提升前2月營收達561.9億元，年成長117.72％，並將發行不超過600億元的無擔保普通公司債購買船隻；萬海目前擁有149艘營運船，自有6成、租用4成，今年預計有7艘二手船和12艘新船加入營運，將增加運力70,543 TEU，2024年底前還會陸續有29艘新船入手，運力20萬TEU。

欣陸(3703-TW)去年營收268.44億元，EPS 2.22元，今年將配發史上最高現金股利1.68元，殖利率6.82％；欣陸旗下三大事業體包括不動產「大陸建設」、營建「大陸工程」及環保「欣達環工」，去年業績獲利同步大成長，而且光是去年底的業務存量和去年整年營收相較，均有高達2～10倍的金額，合計三大事業體業務存量總額逾1,307億元，預估今年營運表現強勁，外資已連續6日買超2,693張，股價近期帶量強攻挑戰年線。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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