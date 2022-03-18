法人啟動作帳行情 全買這些漲價概念股

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，Fed宣布升息1碼，沒有令人意外的利率決策對市場來說就是好消息，資金搶買受升息影響最大的電子股，帶動大盤拉出長紅棒收復年線，但目前月季線線仍然向下形成蓋頭反壓，大盤是否能夠扭轉偏空震盪的趨勢，還有待觀察，短線指數先往17500月線及季線17900反彈。

時序進入第一季季底，法人趁機點火個股拉抬第一季績效，讀者可以藉力使力搶搭法人作帳行情。這波大多數中小電子還在年線以下，雖然跌深會有反彈，但型態比大盤弱勢的個股，法人也無力拉抬，反彈空間有限應該減碼。

值得留意的是這波比大盤強勢的電子，解套壓力較小，若有法人點火，股價要漲速度就很快。例如IC設計創惟(6104-TW)與智原(3035-TW)最後就演變成籌碼戰。

下波法人點火重點在漲價題材。首先是矽晶圓漲價利多，打敗第一季淡季壓力，法人大買台勝科(3532-TW)推升股價，領先大盤挑戰前高；漢磊(3707-TW)與嘉晶(3016)也將對大客戶大漲價，漢磊打出3個月頭肩底站回季線；而嘉晶2月營收創下新高，3月工作天數增加營收可望再挑戰高峰，股價也收復了所有均線，現在已經是3月中旬，3月營收可繳出好成績的股票，成為法人領先回補的對象。

另外，利基型DRAM晶豪科(3006-TW)、華邦電(2344-TW)去年EPS分別達17.7元與3.4元，第一季產品量增價穩，第二季售價可上調，估計今年獲利不輸去年，本益比約僅10倍，也成為法人認養對象。

第三個電子漲價題材是電動車。鋁、鎳這些原料成本大幅增加，特斯拉近日宣布漲價，電池材料供應商康普(4739)也調高代工價，2月營收歷史新高，隨新產能逐漸放量生產，估計營收也將逐季走高。

同樣是特斯拉供應鏈的貿聯-KY(3665-TW)合併效益顯現，2月營收也是改寫新高，由於俄烏大戰導致歐洲車用線束大廠生產停擺，引發產品缺貨，貿聯產線未受影響，單月營收不排除再改寫新高，估計今年EPS上看24~26元，比去年大幅成長，這波整理姿態很高，連季線都沒有跌破，法人主力籌碼也偏多，是下一波電子領頭羊，後市看好。

萬寶投顧王榮旭指出，包括航運、鋼鐵等傳產股也有漲價的題材，例如專欄持續推介的航空股，傳出下周再調漲燃油附加費，上一季加入3架新貨機的長榮航(2618-TW)單季EPS達1.4元超車華航，3月上旬受油價大漲拖累，股價壓回測試月季線支撐。

上周我在專欄也公開看好航空股拉回月季線反而是機會，果真長榮航今天又重新站回所有均線，從季線28元上來到今天收盤33.55元，約有近二成的價差。各國陸續解封降低國際旅遊門檻，台灣未來也勢必跟進，估計下半年航空雙雄將迎來客運復甦，成為今年內資法人重押的對象。

而晶華(2707-TW)、鳳凰(5706-TW)及雄獅(2731-TW)等觀光旅遊股最壞狀況已過，2月大漲之後3月拉回月季線，型態是多頭的修正，拉回反而是機會。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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