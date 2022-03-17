嘉義縣接軌世界邁向「智慧大城」 全力開發馬稠後產業園區

【撰文／陳澤樂】

近年來,隨著海外台商大舉「鮭魚返鄉」,台灣西部各縣市工業區土地價格水漲船高;其中,嘉義縣工業區土地最為低廉,廠商詢問度持續加溫。其中,馬稠後產業園區面積寬廣、地理位置優越,深具發展潛力,堪稱嘉義縣轉向「農工大縣」的重要拼圖。

嘉義縣縣長翁章梁指出,馬稠後產業園區最大的競爭優勢,在於地權單純、鄰近地區設施完善,且交通便利、腹地遼闊,又介於中部科學園區、南部科學園區的中間地帶,「因此,馬稠後產業園區將以輔助中科、南科為定位,以引進高產值產業進駐為目標。」

交通便利、可串聯中科南科

馬稠後產業園區為嘉義縣政府自力開發的產業園區,位於朴子市、鹿草郷

交界,總面積達429公頃,鄰近嘉義縣縣治,周遭生活機能相當完整,與高鐵嘉義站、國道一號與台82線快速道路,僅有幾分鐘車程,距離國道三號、西濱快速道路、水上機場、布袋商港亦不遠,海、陸、空交通四通八達,往返中科、南科、嘉義縣其他工業區皆便利,有助於產業打造或強化供應鏈。

水、電供應是工業區的兩大生命線,而水、電供應豐沛,亦是企業在馬稠後產業園區設廠的重大利基。嘉義縣境內,有曾文水庫、仁義潭水庫二個水庫,且雲林縣的湖山水庫、台南市的烏山頭水庫,皆可支援用水,可確保馬稠後產業園區用水無虞。而在翁章梁長的帶領下,嘉義縣漁電共生面積位居全國第二大,讓嘉義縣成為台灣環保綠電的典範,也使得馬稠後產業園區的電力供應更加穩定。

目前,馬稠後產業園區一期土地約85公頃,已於2016年全部完售,吸引伺服器大廠勤誠興業、車燈大廠帝寶工業、食品大廠大成長城、醫療電燒刀製造廠商大瓏、電動車大廠凱勝綠能、日本液體複合調味料第一大廠日本食研(台灣食研食品) 等知名企業踴躍申購進駐,目前約創造3, 200個就業職缺,為嘉義縣年產值增加超過300億元以上。

而面積廣達344公頃的後期園區,也已有多家知名廠商表達進駐意願,年產值可望上看800億元。嘉義縣政府預估到2025年年中,馬稠後產業園區後期園區便可全部完成開發,共可容納約300家廠商,創造約2000個就業機會。

馬稠後產業園區翻轉嘉義縣的重要根基

翁章梁強調,嘉義縣政府視馬稠後產業園區為「翻轉嘉義縣的重要根基」,規劃核心為「生產、生活、生態」三生並重,預計先發展「智慧型科技綠園區」,再開發「智慧機械園區」、「智慧健康照護科技園區」,以期扮演中科、南科企業擴張版圖的基地,並结合近在咫尺的故宫南院、長庚醫療專區,全力朝雙星產業-生物科技、精緻文化產業重鎮邁進。

未來,馬稠後產業園區與中央政府規劃的嘉義科學園區,將是嘉義縣經濟的雙軸心,往北可串聯中科、竹科,往南可連接南科,壯大台灣西部科技廊道的實力與競爭力。除此,馬稠後產業園區、嘉義科學園區還可與嘉義縣境內的民雄、頭橋、朴子、義竹、嘉太、大埔美工業區,與即將動工的中埔公館農場、民雄航太園區,攜手帶動嘉義縣蜕變,為「農工大縣」奠定根基。

「只要台灣在國際分工位置不變,未來五十年到一百年,嘉義勢必會在整個台灣產業發展扮演一定的角色,」翁章梁說,嘉義還有6400多公頃的台糖土地可以配合嘉義縣、中央的發展,這些園區計劃發展長照、航太、精密機械等產業,將有可観的人力需求,可供嘉義縣青年就近就業,還可吸引眾多嘉義縣旅外鄉親回鄉,與外縣市優質人口移居。這些園區散佈在嘉義縣不同鄉鎮,嘉義鄉親在三十分鐘車程內,即可抵達上班地點,當可兼顧工作與家庭生活,不必再遷徒至外縣市,才能有高收入!