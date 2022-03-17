富邦投資 音樂版權&學校

【撰文／陳澤樂】

「只要有網路，音樂帶著走」，隨著科技進步與習慣改變，影音平台幾乎成為民眾生活不可或缺的一部分，後疫情時代更深化這新生活型態的發展，富邦投信發現投資音樂的獨特潛在商機，以私募基金設立國內首檔音樂基金，透過投資影音平台與曲庫以及尚未開發的大中華地區、新興市場的數位服務供應商，掌握投資音樂的巨大商機。

隨著手機的普及、網路通訊技術的發展，再加上COVID-19的影響，改變人們日常生活習慣，網路串流媒體服務業務順勢激增，全球付費訂閱用戶每年以2位數快速成長，為串流音樂平台創造亮眼的營收，說明了音樂IP版權的潛在重要價值。完全改變了音樂產業獲利型態，凸顯了音樂版權的價值，重新定義曲庫在聲音經濟學中的重要地位。

富邦數位音樂資產基金負責人宋海天認為，投資音樂基金的優勢在於這屬於大消費的概念，在人人都付得起的情況下，為數位平台創造穩健成長的現金流，隨著人數和曲目增加，呈現逐年穩定上漲的趨勢；再加上其與整體經濟、股市走勢脫鉤的獨特性，將可成為資產配置中很穩健的配置。

富邦數位音樂資產管理公司藉由擁有豐沛數位影音平台資源的富邦集團，打造華語音樂娛樂平台，首檔私募股權基金─富邦數位音樂基金。為台灣首檔專注投資在音樂產業，更是大中華地區少見專門收購音樂版權的私募股權基金，藉此將可望整合台灣散落各地的音樂璞玉，打造華語音樂國家隊，進而競逐華語音樂國際盃。一、鎖定投資中大型華語音樂曲庫，導入國際專業經營管理制度，打造華語音樂平台；二、透過引進國際頂尖音樂師資，在台灣設立「1500聲量音創」音樂創作學院，使台灣再次成為華語傳唱歌曲的搖籃；三、整合台灣的音樂曲庫，團結台灣各自單打獨鬥的音樂公司，打造華語音樂國家隊！

目前已投資ZGlobal(新禧未來)公司整合了台灣與大陸的音樂曲庫，擁有逾9千多首華語歌曲所有權/代理權，其中包含: 江蕙、吳克群、戴佩妮、曹格、林明禎、黃子韜、譚維維、沙寶亮、吉克寯逸、金志文、李易峰、馬天宇、戚薇、金南玲等知名歌手的歌曲。

同時攜手國際領先流行音樂製作教育品牌1500SoundAcademy拓展廣大華語音樂教育市場，並規劃在亞洲各主要城市設立據點，首間分校落腳台北。