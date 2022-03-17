通膨轟炸台股 高殖利率股為首選

【撰文／陳子榕】

好不容易俄烏談判出現曙光，但大陸深圳突如其來的停工又打亂整個投資市場，使得台股指數週一(3/14)開高走低，持續在年線附近整理，由於本週美國聯準會(FED)會議將登場，在諸多變動因素干擾下，預料台股近期仍將處於整理型態，而不論是俄烏戰爭、升息、疫情或停電，電子族群都會受到比較大的衝擊，尤其是科技高估股受美國科技股連動影響更大，由於那斯達克指數目前仍偏弱勢格局，因此建議短線上資金可移往高殖利率題材或抗通膨的族群來趨吉避凶。

貨櫃三雄挾著去年合計逾5,000億元的高獲利重返榮耀，三雄的配股配息成為股價走勢關鍵，其中陽明(2609)去年營收3,336億元，稅後純益1,656億元，EPS 48.73元，陽明宣布今年將配發20元現金股利，合乎市場高標預期，殖利率高達15%。法人近兩個交易日加碼押寶，買超陽明11,283張、長榮(2603)26,870張，預料長榮配息應該不會讓大家失望。

2月以來我多次為大家推薦長榮、陽明，波段漲幅分別逾30%、16%。貨櫃輪接下來還有一連串利多，包括俄烏戰火持續拉長航線、3月運價回升，美國線喊漲、5月美洲線換約價格翻倍、6月美西碼頭工人換約、RCEP實施增加貨運量5%、船隻數量未來數月估增6成塞港加劇，以及明年環保減碳新規加速汰換舊船隻，在在使得貨櫃輪今年營收獲利仍可望保持風光，預估長榮、陽明2022年EPS將分別達70.15元、65.8元，股價持續看好，拉回都是找買點。