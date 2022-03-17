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全球缺糧 肥料股該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

俄烏戰爭爆發至今已超過兩周時間，經過四輪和談仍未有結果，縱使談判出現轉機，對俄國的制裁恐怕短時間難以解除，但農糧需求仍在，尤其烏克蘭和俄羅斯小麥出口量佔全球約3成產量，兩國戰事迫使黑海出口停擺，第二季將進入中南美洲農糧旺季，相關農產品運輸需求提升，除此之外，載運大宗物資的散裝輪運價指數BDI 從低檔1295漲到2727，漲幅已超過一倍，用來運送焦煤與鐵礦砂的海岬型運價指數BCI同樣出現大漲。

俄烏戰爭迫使運輸成本增加，運價居高不下

俄烏戰爭導致陸海空運繞道，運費將進一步抬高，其中又以中小型船舶漲幅優於大船，中小型船舶負責載運民生物資及穀物，BDI指數自2月以來強彈一倍，第一季淡季業績有撐，加上第二季進入中南美洲穀物旺季，運價可望維持高檔，先前推介的散裝輪慧洋-KY自農曆年前73元漲到103元，波段漲幅達4成，股價領先大盤創波段新高，遇大盤重挫股價拉回找買點。另一檔裕民值得留意，公司經營策略是日租船，船隊以巴拿馬型及海岬型為主，俄羅斯煤礦是世界出口第三大，戰事開始後供給減少，鐵礦砂價格自然大漲，歐洲所需的鋼材必須到美國、亞洲運，BCI指數自低點702彈至近日新高2786，日租金飆漲近三倍，裕民受惠程度高，股價創近五個月新高，走勢優於大盤。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1481期】

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