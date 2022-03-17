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爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成「這共識」

大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

汽車零組件低檔翻身

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

空軍來襲，股民該如何應對？2022年的第一季投資市場不太友善，先是FED升息循環又加上烏俄戰爭引發原物料飆漲，物價上漲速度超乎民眾想像，然而這種劇烈的波動讓原物料廠商猝不及防，大部分的上游廠商皆有避險策略，期貨市場大漲大跌，對於整體產業來說並不健康，物價也難以確實反映到下游，最著名的就是LME的妖鎳之戰，LME宣布暫停交易將近一周的時間，3/16將恢復交易，並且對大部分的金屬實施了限價制度。

此時國際股市大跌，台股也不例外，金屬期貨劇烈暴漲暴跌，加上運價持續維持高檔，在沒辦法轉換到空運的情況下，這類金屬即使價格高昂，供給仍受到限制，反而再製品，成為少數能出貨的商品，因此，銅、鎳、鋁等相關再製品，如電動車相關的銅線、化學電池等，因應車市的需求而順利供給，反而能反映到業績上，貿聯-KY(3665)二月營收雖然天數少，不過單月營收40.68億元，月增26.6%、年增121%，再創新高，優於市場預期。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1481期】

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