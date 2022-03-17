快訊

爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成「這共識」

大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

低基期的中價IC股抗跌

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

加權指數持續探底，不禁讓人回想起空頭的恐懼，外資法人持續大賣，台幣匯率貶回28.5之上，只剩下內資持續苦撐，令人擔心的是融資絲毫沒有退場的感覺，融資餘額仍有2660億元，已經處在歷史高檔區了，我認為此時風險是相對高的。許多高價IC股大幅回檔，正如我先前所說的，這些靠本益比支撐股價的公司，一旦遇到空頭就會現出原形，股王矽力-KY最高漲到5490元，這波最低跌到2630元近乎腰斬，不止IC設計，就連受惠遠距生活型態的網路電商股MOMO富邦媒(8454)，股價最高漲到2190元，這波最低跌到837元，還有可能續探低點，空頭修正總是來的快又狠，令投資人猝不及防。

不過假如你把時間拉長看，撇除掉短線震盪，保留部分現金，逢低撿便宜改作中長線，此時並不是沒有股票可買，這時候抗跌的股票主要在低本益比並且有業績成長的股票。觀察整個IC設計族群，高價的IC設計雖然修正，但中低價的IC設計卻相對抗跌，主要是獲利確實有跟上成長，加上本益比都相對低檔，雖然股價仍有隨大盤做修正的可能，不過位階相對低檔，跌無可跌之下，將來反彈也相對快。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1481期】

延伸閱讀

指數跌 高殖利率IC股抗跌

做到極致的真本事 中悦推「寰宇1號」頂級商辦之作

股海自由行／低基期IC設計 蓄勢攻堅

智原大漲後 輪誰漲？

相關新聞

嘉義縣接軌世界邁向「智慧大城」 全力開發馬稠後產業園區

近年來,隨著海外台商大舉「鮭魚返鄉」,台灣西部各縣市工業區土地價格水漲船高;其中,嘉義縣工業區土地最為低廉,廠商詢問度持續加溫

富邦投資 音樂版權&學校

「只要有網路，音樂帶著走」，隨著科技進步與習慣改變，影音平台幾乎成為民眾生活不可或缺的一部分，後疫情時代更深化這新生活型態的發展

通膨轟炸台股 高殖利率股為首選

好不容易俄烏談判出現曙光，但大陸深圳突如其來的停工又打亂整個投資市場，使得台股指數週一(3/14)開高走低，持續在年線附近整理

全球缺糧 肥料股該選誰？

俄烏戰爭爆發至今已超過兩周時間，經過四輪和談仍未有結果，縱使談判出現轉機，對俄國的制裁恐怕短時間難以解除

汽車零組件低檔翻身

空軍來襲，股民該如何應對？2022年的第一季投資市場不太友善，先是FED升息循環又加上烏俄戰爭引發原物料飆漲

低基期的中價IC股抗跌

加權指數持續探底，不禁讓人回想起空頭的恐懼，外資法人持續大賣，台幣匯率貶回28.5之上，只剩下內資持續苦撐，令人擔心的是融資絲毫沒有退場的感覺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。