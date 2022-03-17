低基期的中價IC股抗跌

【撰文／黃清照】

加權指數持續探底，不禁讓人回想起空頭的恐懼，外資法人持續大賣，台幣匯率貶回28.5之上，只剩下內資持續苦撐，令人擔心的是融資絲毫沒有退場的感覺，融資餘額仍有2660億元，已經處在歷史高檔區了，我認為此時風險是相對高的。許多高價IC股大幅回檔，正如我先前所說的，這些靠本益比支撐股價的公司，一旦遇到空頭就會現出原形，股王矽力-KY最高漲到5490元，這波最低跌到2630元近乎腰斬，不止IC設計，就連受惠遠距生活型態的網路電商股MOMO富邦媒(8454)，股價最高漲到2190元，這波最低跌到837元，還有可能續探低點，空頭修正總是來的快又狠，令投資人猝不及防。

不過假如你把時間拉長看，撇除掉短線震盪，保留部分現金，逢低撿便宜改作中長線，此時並不是沒有股票可買，這時候抗跌的股票主要在低本益比並且有業績成長的股票。觀察整個IC設計族群，高價的IC設計雖然修正，但中低價的IC設計卻相對抗跌，主要是獲利確實有跟上成長，加上本益比都相對低檔，雖然股價仍有隨大盤做修正的可能，不過位階相對低檔，跌無可跌之下，將來反彈也相對快。