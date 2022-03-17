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爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成「這共識」

大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

2月營收淡而旺的黑馬股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

今年的農曆年長假達9天，比過去幾年都來的多，很多公司都提前在元月份先拉貨，避開農曆年的假期，因此2月營收比元月營收來的少是理所當然的，但也就從這樣的角度看，若2月營收淡月還能比元月成長的公司，那就表示訂單真的供不應求，或是產品報價大幅上漲，才能在淡月持續成長，更不用說還能在2月營收創下歷史新高的公司，這些個股在烏俄戰爭以及FED升息政策的混亂情勢下，有機會成為亂世下的黑馬股。

電子股的多頭火種

由於消費性電子產品受到高原物料、高物價的影響，可能引發下半年終端需求不振，半導體股進入修正期，所剩的多頭火種不多，MCU新唐(4919) 2月營收34.96億，淡月創下4個月以來高峰，更創下單月同期新高，而新唐的產品大多用在工控、車用，消費性電子比重較小，其中日本新唐(NTCJ)推出第三代新款車用電池管理系統(BMS)IC，搭載二套電池芯測量輸入、多路選擇、AD變換器，可更廣泛的檢測電池異常及電測監控系統故障，汽車廠商及模組廠商可以更容易的設計開發適用於ISO26262 ASIL-D的車用電池系統。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1481期】

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