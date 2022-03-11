制裁俄羅斯引發金融波動 台股長期投資點到了嗎?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，最近狂飆的油價，台股半導體股受創，台股周五(3/11)收17,264點，下跌168點，成交量縮至2,628億元，本周台股累計下跌471點，跌幅2.6％，有震盪做頭之虞。目前烏俄戰事不明，油價、原物料高漲，升息和通膨沒有停止腳步，在風險因子緊緊環繞的此刻，操作上依然要謹慎。

下週美國聯準會FOMC就要召開，原本預估俄烏情勢會減弱升息強度，但如果俄烏緊張局勢平息，那麼升息和減債速度是否又將如原先預估的呢？我們現在還不知道聯準會怎麼出招，但澳洲央行已經因為通膨急遽惡化，暗示提前升息了。去年底澳洲央行曾說2024年才可能升息，距離現在不過短短幾個月，升息期程卻突然又要從今年第三季再往第二季邁進，顯見通膨怪獸的壓力迫在眉睫。

而不論升息或通膨，都將對科技股造成比較大的獲利衝擊，建議資金轉向抗通膨族群、高殖利率股和解封題材股，包括原物料、鋼鐵、石化、資產營建、航運、觀光旅遊、餐飲。

營建股獲利王華固(2548-TW)去年第9度賺逾1個股本，EPS 10.56元，而今年上半年位於內湖、石牌的「華固翡儷」、「華固馥儷」將完工交屋，總銷金額高達111.3億元，下半年則有總銷90億元「華固國家置地」商辦大樓有望完工完銷，加上其他六個新案，預估今年總銷上看235億元；華固今年前2月累計營收18.18億元，年增923.6％，技術面均線糾結，股價蓄勢待發。

國際航運價格維持高檔，ONE(日本網聯船務)美國線3/1起漲價，每FEU漲數百美元，航運今年供需仍舊吃緊，俄烏戰事加深塞港及延長航線，加上5月美國線長線換約、美西碼頭工人換約，都可能繼續推升運價，台驊投控(2636-TW)董事長直言，未來3～5年海運市場能有穩定獲利；目前航運族群成交比重依然佔大盤約3成，成交量包辦前五名，人氣匯集。

萬寶投顧陳子榕指出，面對油價高漲和國際環保新規越來越嚴格，超前部署的航運個股更加受惠，例如長榮(2603-TW)脫硫塔裝載比率已超過5成，以一艘大型貨櫃輪每天250噸燃料油計算，一天就能省7.5萬美元；散裝船龍頭慧洋-KY(2637-TW)則是今年7月前會有9艘新的節能船加入，預計加上新下訂的船隻，未來會有92艘，是全球最大的節能船隊。我沿路以來極力為大家推薦，週四(3/10)慧洋股價帶量奔漲停，漲幅已逾15％，三大法人聯手買進，建議逢回就找買點。

另外，蘋果近期春季新品發表，雖然對供應鏈是好消息，但Mini LED廠富采(3714-TW)訂單遭對岸三安光電瓜分，除了富采獨家供應地位遭破壞，也凸顯台廠在高階顯示器方面多年累積的技術遭到瓦解，富采股價從近期高點104元一路下滑，股價仍在所有均線之下，法人持續站在賣方，建議短期最好避開。

萬寶投顧陳子榕指出，解封概念股籌碼穩定，拉回可分批承接：

榮運(2607-TW)去年10月併入長榮物流，大幅挹注營收，自12月開始營收年增率都呈現翻倍，去年全年營收則為87.95億元，年增26.24％，去年前三季EPS 0.66元已超越前年EPS 0.64元；由於市場運價持續高檔，長線運價和去年相比都有8成以上的漲幅，因此合併長榮物流的效應會繼續發酵，另外，大園物流中心也將開始招商，將再為營運添柴火；榮運3/15舉行法說，法人近3個交易日大量買進榮運逾11,000張。

台肥(1722-TW)因俄烏戰爭導致國際尿素、天然氣價格飆漲，轉投資朱肥在去年前三季已貢獻營收19.57億元，今年原物料價格持續走升，將繼續挹注營收；在不動產收益部分，南港C2及新竹X計畫地上權均已開始收租，未來還有南港C4和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發，具有抗通膨的想像空間；預估去年營收136.6億元，EPS估達3元，股價近期帶量強勢表態。

六角(2732-TW)因全球逐步解封，六角在澳、美、東南亞展店速度加快，預估第一季會增加55～60家店，年底前總目標為拓展至全球1,500家、成長25％；旗下品牌除了「日出茶太」Chatime，中國大陸的茶飲品牌「杭州瑞里」營運已逐步回穩，「王座國際餐飲」去年第四季也轉虧為盈，預估六角今年營收有望雙位數成長至46億元，獲利亦將回升重返正常軌道。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險