上半年科技股淪為配角 主流為邊境解封航運 觀光 餐飲 營建族群?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，連著4個交易日，台股指數下修1,262點，融資餘額短短兩天內瘦身115億元，週四(3/10)指數收17,433點，上漲417點，成交量3,513億元，連續兩天收紅。不過，在量價結構上，價跌爆量，價漲量縮，大盤中線底部明顯尚未確立，在外資尚未大幅回補台股下，仍不宜過度樂觀。

官股券商在這一波下跌過程中，態度轉趨保守，週二(3/8)台股跳空下跌時，官股券商並沒有像之前逢低大手筆買超，當日僅僅買了0.16億元。因此指數短線上漲都視為反彈，建議投資人手中弱勢股一定要趁反彈減碼，將高估的科技股比重降低或轉向非電強勢個股。

蘋果新春新品剛發表，加上台積電(2330-TW)這一波跌到最低561元，不少人開始搶進抄底。但仔細觀察，台積電股價已連續13個交易日拉回，擁有台積電最多股票的外資依然大賣特賣，週三單日賣超超過28,000張，且台積電ADR近期跌破100美元以下，出現三年多來首次折價，另外，從技術面看，台積電股價上頭均線蓋壓沉重，加上外在局勢不穩及升息利空，因此切勿追高。

聯電(2303-TW)雖有均線蓋頭及量能不足的問題，但因基期較低，相對抗跌，估在整理過後有機會彈升；而之前強勢的IC族群包括智原(3035-TW)、創惟(6104-TW)近期股價連吞好幾根黑K棒，世芯-KY(3661-TW)也跌破千元之下，技術型態表現弱勢，目前電子股整體交易比重降低，籌碼凌亂，並非盤面主流。

反觀航運族群成交比重已經接近3成，類股漲幅4.58％居冠，交易量前五大排名全部都是航運股，分別是長榮(2603-TW)、華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW)、陽明(2609-TW)、榮運(2607-TW)。其中，長榮、陽明、榮運股價已率先站上所有均線，顯然具防禦價值的航運族群已成為市場搶手貨。

長榮2月營收553.05億元，是僅次於元月的歷史次高，年增86.66％，前2個月累計營收1,121.46億元，年增93.14％；目前美國塞港持續嚴重，平均每艘船舶需要8～10天才能順利進港，而5月美國線長約換約預估漲幅翻倍，加上美西碼頭工人合約到期，客戶為避免罷工有望提前拉貨。

而且DHL發布的貨櫃展望預告「擁艙為王」會成為新常態，預計塞港情況要到2023年才有機會緩解，但運價維持高檔；而長榮今年將會有19艘新船加入營運，總運能增加19.37萬TEU，下週長榮舉行法說，除了有法說和高殖利率題材，今年也有經營權的股東爭霸戰要上演，總總利多將有助股價發酵。

萬寶投顧陳子榕指出，2月開始我就一路為大家推薦航運族群，波段操作上長榮的漲幅有26％、陽明漲幅10％、慧洋-KY(2637-TW)漲幅10％、3/7推薦的中櫃隔日漲停作收。

另外，包括航空雙雄、旅遊觀光族群的鳳凰(5706-TW)、雄獅(2731-TW)、易飛網(2734-TW)、燦星旅(2419-TW)、六福(2705-TW)、國賓(2704-TW)仍舊持續看好，未來解封腳步會越來越快，預估相關族群在第二季都會有亮麗表現，逢回都是找買點。

神基(3005-TW)2月營收22.86億元，年增21.2％，連續兩個月站穩15年來同期新高；神基今年筆電事業將朝高毛利率的高階及商務筆電發展，汽車事業已逐步回溫，第二季會有明顯表現，預期今年汽車事業營收年增上看2成，整體營收則有8％～12％成長；而受惠處分廠房挹注，去年營收突破300億元大關，EPS 7.2元，今年配發3.6元現金股利，殖利率逾6％。

鳳凰(5706-TW)持續衝刺國旅，提升產品豐富性，去年投資5億元在小琉球打造當地最高檔的休閒度假飯店，預計年底完工營運挹注營收；疫情期間鳳凰透過處分不動產及轉投資，獲利逆勢成長，去年前三季EPS 1.04元；而隨著全球逐步放寬邊境解封，台灣第三季亦有望開放出國旅遊，報復性觀光人潮將推升營運大爆發，股價可望再創高。

慧洋-KY(2637-TW)為國內最大散裝船隊，2月合併營收16.24億元，年增55.79％，前2月稅前盈餘15.16億元，年增306.19％，每股稅前盈餘2.03元，已超越去年第一季表現；現在正值南美洲穀物收成旺季，中小型船日租金持續勁揚，近一個月漲幅已達4～6成，穩站25,000美元之上，加上俄烏導致許多航線拉長，運價持續看漲；慧洋目前共有137艘船舶，今年會有6艘新船加入營運，且今年60艘船舶換約估有25％換約漲幅，而在2023年環保新規上路後更可望持續領先，法人自2月起持續買進。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險