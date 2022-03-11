散裝輪大漲 還有漏網之魚？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏和談露出曙光，市場緊張情緒紓緩，全球股市反彈，台股大盤也重新收復年線，估計V型反轉機會不大，比較可能是在年線附近震盪打底，等待國際變數釐清，外資也沒有大幅由賣轉買，今天僅小幅買回19億。

美國將公布2月CPI年增率，估將會上升到7.8%創1982年以來最大增幅，受俄烏影響3月CPI恐怕會更高。Fed下週例會將公佈最新利率決策，不排除有更堅決的升息態度，這對股市來說是利空。

電子對利率敏感首當其衝，這波又受俄烏戰爭影響，原物料成本大幅增加，所以反彈走勢相對其他族群弱勢，例如台積電、聯電等重量級電子權值股，目前還在年線以下，代表推升大盤重回年線的是非電子族群。

3月以來電子成交占比持續落到5成以下，反觀傳產成交占比節節攀升，尤其航運類股成交占比達到3成，比半導體族群的26%~27%還高。資金流向就可以看出市場主流已經在改變。

萬寶投顧王榮旭指出，上周專欄就分析3月份傳產會比電子更具吸引力，股價會說話，2月大盤僅反彈到季線就彈不上去，中小電子櫃買指數更弱，只能在半年線附近打底以盤代漲，但我2月看好的航運股長榮航(2618-TW)大漲34%、慧洋-KY(2637-TW)大漲22%；同期間，觀光股晶華(2707-TW)也大漲21%、生技股美時(1795-TW)也有30%的漲幅，皆領先大盤創下波段高點。

3月因為國際股災而拉回，是多頭的修正，觀察這波很多傳產只回到月、季線就止跌反彈，而不少電子跌破年線之後反彈還站不回月、季線，一強一弱剛好相反，這種狀況就跟去年上半年一樣，今年也不排除先漲傳產，下半年在漲再漲電子。

航運又是傳產中的多頭領頭羊，因為全球疫情打亂了供應鏈，俄烏戰爭導致陸海空運繞道，使運費進一步提高，尤其載運大宗物資的散裝輪運價指數BDI近一個月以來大漲了5成，其中又以中小型船舶漲幅明顯優於大船，中小型船舶主要載運民生物資及穀物，因為俄烏戰爭導致第一季中小船運價淡季有撐，第二季之後進入南美洲穀物收成旺季，中小船運價漲勢可望延續。

散裝龍頭慧洋-KY(2637-KY)是台灣規模最大的散裝輪船隊，擁有130艘船舶，其中又以中小型船為主，且平均船齡只有7年，比同業年輕，因此約有七成都是節能船，在油價高漲的年代，慧洋的用油成本比同業少，去年EPS達到11.05元，是散裝輪獲利王，估計今年EPS上看14~16元，是散裝輪首選。

另外，用來運送焦煤與鐵礦砂的海岬型運價指數BCI也出現大漲，中航(2612-TW)有10艘海岬型船，今年每季都有2~3艘換約，受惠期貨價超過現貨價，市場看好未來換約效益將帶動今年營收，股價剛從低檔上來，後市也值得追蹤的是2606裕民，船隊是巴拿馬型及海岬型為主，且經營策略是日租船，近期日租金飆漲，受惠程度高，是繼慧洋之後，第二檔股價領先收復所有均線的散裝輪。

萬寶投顧王榮旭認為，散裝輪大漲之後，可留意與散裝輪股價連動密切的鋼鐵股。俄烏兩國分別是全球鐵礦砂生產國的第5、6名，戰事開始後供給減少，鐵礦砂價格大漲；俄羅斯也是全球第三大煤礦出口國，加上全球前二大煤礦出口國之一的印度也限制出口，導致煤價飆漲，鋼鐵將反應成本上漲而漲價，估計中鋼(2002-TW)將調漲4月及第二季盤價；中鴻(2014-TW)擁有中鋼料源供應；新光鋼(2031-TW)是國內通路擁有低價庫存，大成鋼(2027-TW)受惠鋁與不鏽鋼需求回升，今年EPS上看6~7元，本益比低，內資法人不離不棄後市看好。

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