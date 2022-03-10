半導體殺聲隆隆 邊境解風股具漲相？

【撰文／陳子榕】

為了制裁俄羅斯，西方國家打算禁止俄羅斯原油輸入，這一招還沒打到俄羅斯，全球股市已經先聞風重挫，台股無法倖免一舉摜破所有均線，外資、自營商大賣現股，新台幣也重貶至11個月來的新低28.25元，股匯雙殺造成市場恐慌，國際石油的飆漲是元兇，因為布蘭特(Brent)原油價格一度逼近140美元，是14年來的高點，如果石油價格再繼續上漲，通膨情況會更加嚴重，那麼股市恐怕就會面臨更大壓力。

電子族群最近在升息和斷鏈陰影壓力下表現相對疲軟，尤其半導體權值股遭到外資大量棄守，外資週一(3/7)單日大賣台積電(2330)高達59,332張、聯電(2303)37,541張、聯發科(2454)2,740張，使得聯發科股價跌出千金之列，雖然半導體族群基本面無虞，但這陣子遭到高盛調降評等、目標價，加上現貨摜壓，建議投資人先不要貿然進場搶便宜，待觀察油價、聯準會升息和外資籌碼動向再擇機佈局。

而相較於電子股，傳產族群顯得較有支撐，尤其鋼鐵族群在通膨趨勢和原物料價格帶動下報價持續看漲。週一鎳的價格在短短幾小時內飆漲了8,000美元，15年來首次漲破37,000美元大關，鎳是生產不銹鋼和鋰電池的重要原料，因此相關個股值得留意，像是華新(1605)3月不銹鋼內銷盤價每公噸上漲1,500~10,000元，外銷盤價則上漲50~400美元，華新去年EPS 4.27元，今年將配發1,6元現金股利，殖利率逾5%，目前股價持續站在所有均線之上，拉回5日線都可進場。