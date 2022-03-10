解封趨勢不變 航空、觀光拉回是機會

【撰文／王榮旭】

台股自新春開盤後壓力重重，萬八大關失守後國際利空頻傳，大盤補跌破年線，短線跌深必有反彈，但須留意上升趨勢線首度跌破，加上短中期均線糾結下壓，技術指標日周月KD同步交叉往下，估計指數反彈至年線17300就有壓力，行情要能回穩，需有大量籌碼換手搭配融資減肥，如去年5月自17709點回檔至半年線，5/12當日爆量拉出下影線，融資餘額5日減556億，減幅達20%，指數回穩後啟動一波多頭行情。反觀指數近日雖有大跌出量，未出現拉下影線的籌碼換手訊號，且融資減肥還不夠，短線應避開套牢壓力大的中小電子，選擇2月有領先大盤創高的族群操作。

航空、觀光股遇戰爭逆風，拉回找買點

長榮航、華航自2/7開紅盤一路大漲，突破去年高點領先大盤創高，長榮航短短一個月從24元漲到35.8元，波段漲幅五成，華航則從23.4元漲到31.95元，波段漲幅達36%，過高後的拉回屬於多頭修正，航空與觀光族群與俄烏戰爭較無相關，將來疫情和緩開放邊境趨勢不變，2月急漲不敢入手的投資人，趁這次拉回反而是機會。國內觀光股雄獅自81元漲到113.5元，漲幅達四成，同樣領先大盤創高，飯店股晶華(2707)自低點143元漲到195元，短線急漲三成，同樣受大盤下跌影響拉回，投信自2月買超，加上下半年有望鬆綁國境，面對報復性旅遊需求，拉回找買點。