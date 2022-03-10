解封趨勢不變 航空、觀光拉回是機會

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

台股自新春開盤後壓力重重，萬八大關失守後國際利空頻傳，大盤補跌破年線，短線跌深必有反彈，但須留意上升趨勢線首度跌破，加上短中期均線糾結下壓，技術指標日周月KD同步交叉往下，估計指數反彈至年線17300就有壓力，行情要能回穩，需有大量籌碼換手搭配融資減肥，如去年5月自17709點回檔至半年線，5/12當日爆量拉出下影線，融資餘額5日減556億，減幅達20%，指數回穩後啟動一波多頭行情。反觀指數近日雖有大跌出量，未出現拉下影線的籌碼換手訊號，且融資減肥還不夠，短線應避開套牢壓力大的中小電子，選擇2月有領先大盤創高的族群操作。

航空、觀光股遇戰爭逆風，拉回找買點

長榮航、華航自2/7開紅盤一路大漲，突破去年高點領先大盤創高，長榮航短短一個月從24元漲到35.8元，波段漲幅五成，華航則從23.4元漲到31.95元，波段漲幅達36%，過高後的拉回屬於多頭修正，航空與觀光族群與俄烏戰爭較無相關，將來疫情和緩開放邊境趨勢不變，2月急漲不敢入手的投資人，趁這次拉回反而是機會。國內觀光股雄獅自81元漲到113.5元，漲幅達四成，同樣領先大盤創高，飯店股晶華(2707)自低點143元漲到195元，短線急漲三成，同樣受大盤下跌影響拉回，投信自2月買超，加上下半年有望鬆綁國境，面對報復性旅遊需求，拉回找買點。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1480期】

延伸閱讀

青少年無法打高端「送件遭擋」 食藥署稱：不能二度橋接

陳時中：有更有效藥物 可加快邊境解封

北市再解封 今起國小幼兒園可跨縣市畢旅、校外教學

二、三劑兩個月後保護力減半 學者提醒：接種要及時

相關新聞

俄烏危機中值得留意的關鍵發展

市場普遍對危機做出了合乎邏輯的反應，最大的波動集中在受制裁範圍內影響之股票上，俄羅斯股市和盧布遭大幅拋售，總體而言，科技和銀行股表現不佳，而大宗商品價格尤其是石油的價格卻節節攀升

華上生醫獲得TFDA許可 臨床Ib/II期晚期肝癌2線治療新藥

華上生醫(7427)專注在多項晚期癌症的臨床未滿足需求的創新藥物開發。在經過TFDA的IND審查，於今日3號接獲TFDA的臨床試驗許可函

半導體殺聲隆隆 邊境解風股具漲相？

為了制裁俄羅斯，西方國家打算禁止俄羅斯原油輸入，這一招還沒打到俄羅斯，全球股市已經先聞風重挫，台股無法倖免一舉摜破所有均線

解封趨勢不變 航空、觀光拉回是機會

台股自新春開盤後壓力重重，萬八大關失守後國際利空頻傳，大盤補跌破年線，短線跌深必有反彈，但須留意上升趨勢線首度跌破

指數跌 高殖利率IC股抗跌

3/8加權指數跌破萬七，指數呈現空方走勢，現貨市場殺聲連連，期貨市場卻異常興奮，不僅是指數劇烈波動，俄烏之戰影響原物料的供需

資金湧向航運股 該選誰？

俄羅斯2/24出兵烏克蘭，俄烏兩國衝突發展至今已達14天，西方國家譴責與制裁俄羅斯此舉，俄羅斯被踢出SWIFT中斷國際金流，俄羅斯擁有豐富天然氣及石油資源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。