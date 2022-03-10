指數跌 高殖利率IC股抗跌

【撰文／黃清照】

3/8加權指數跌破萬七，指數呈現空方走勢，現貨市場殺聲連連，期貨市場卻異常興奮，不僅是指數劇烈波動，俄烏之戰影響原物料的供需，LME倫鎳出現當日大漲100%的誇張走勢，突破10萬美元，鋁價也超越4000美元，創下新紀錄。主要俄羅斯為全球供應10%的鎳需求，應用在不鏽鋼及電動車電池上，鋁的產量佔全球6%，用於運輸、建築及包裝產業。鎳價短線的大漲對於產業來說是相當不健康的，因為相關產業對於原物料都會投以遠期去做避險，許多廠商還沒轉嫁給下游需求端，還得先認列延伸性商品的損失。

這種突然之間的大漲方式，也不會是通膨所造成的，這是由中美貿易戰到新冠疫情乃至現在俄烏戰爭所造成一連串的影響。除了金屬期貨受到影響，隨著未來全球反戰的聲浪響起，將會有越來越多國家加入制裁俄羅斯的行列，因此，我認為此時有業績成長的電子股，才是逢低撿便宜的好時機。

MCU新唐二月營收表現淡季不淡

MCU廠新唐(4919)二月營收傳出捷報，單月營收達34.96億元，MOM 1.7%、YOY 18%，創下四個月來新高，同樣創下同期新高，二月營收工作天數少，表現淡季不淡，主要受惠於32位元MCU的轉單潮，加上伺服器遠端管理晶片(BMC)及電池監控系統(BMS)晶片等產品出貨持續成長，預期3月工作天數恢復正常後，新唐營運表現將可望持續升溫，使單季合併營收再度站上百億元關卡之上，並達到歷史同期新高水準。