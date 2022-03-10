資金湧向航運股 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

俄羅斯2/24出兵烏克蘭，俄烏兩國衝突發展至今已達14天，西方國家譴責與制裁俄羅斯此舉，俄羅斯被踢出SWIFT中斷國際金流，俄羅斯擁有豐富天然氣及石油資源，市場擔憂俄烏戰爭恐造成石油供應失衡，國際原油價格連漲數日突破百元價。除了油價飆升外，相關原物料如鋼鐵、銅、鋁、鎳同樣飆漲，根據USGS資料，2021年俄羅斯鎳礦產出佔全球鎳礦產出比例約9.3%，LME鎳期貨價格更是出現史無前例的暴漲，2日暴漲達230%，3/7更一度突破10萬美元迫使交易所緊急停止交易。

大成鋼為原物料上漲最大受惠者

儘管國際鎳價大漲，和鎳價相關的不銹鋼族群反而開高走低，短線因戰爭造成原物料暴漲，下游業者選擇觀望，但戰爭短期恐怕沒那麼快結束，反倒是戰後面臨的重建勢必需要大量的鋼鐵、不銹鋼，就算鎳金屬報價回穩，整體需求仍是樂觀看待。美國鋼鐵先前因熱軋鋼捲報價自去年8月見高後回檔，當時股價自30元附近回跌到18元附近，在俄烏戰火帶動下，股價不僅站回先前高點甚至來到33.95元，短線漲幅達3成。大成鋼(2027)旗下產品鋁捲板在美國擁有高市佔率，今、明年預計將有新產線開出，屆時市占率可望達8成，加上近期鎳價上漲，大成鋼擁有低價庫存，目前在手4個月庫存，在原物料高漲下今年利差穩定成長，全年獲利挑戰七元，目前股價50元附近，投信2月以來持續買進，拉回偏多操作。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1480期】

延伸閱讀

美方估計：俄烏戰事迄今約5000至6000俄羅斯人死亡

開戰Day15不斷更新／美方估計：俄烏戰事迄今 約5000至6000俄羅斯人死亡

國安局：俄烏戰事發展恐更趨激烈 中共將介入牟利

俄烏戰爭 巴西軍機營救難民離開波蘭

相關新聞

俄烏危機中值得留意的關鍵發展

市場普遍對危機做出了合乎邏輯的反應，最大的波動集中在受制裁範圍內影響之股票上，俄羅斯股市和盧布遭大幅拋售，總體而言，科技和銀行股表現不佳，而大宗商品價格尤其是石油的價格卻節節攀升

華上生醫獲得TFDA許可 臨床Ib/II期晚期肝癌2線治療新藥

華上生醫(7427)專注在多項晚期癌症的臨床未滿足需求的創新藥物開發。在經過TFDA的IND審查，於今日3號接獲TFDA的臨床試驗許可函

半導體殺聲隆隆 邊境解風股具漲相？

為了制裁俄羅斯，西方國家打算禁止俄羅斯原油輸入，這一招還沒打到俄羅斯，全球股市已經先聞風重挫，台股無法倖免一舉摜破所有均線

解封趨勢不變 航空、觀光拉回是機會

台股自新春開盤後壓力重重，萬八大關失守後國際利空頻傳，大盤補跌破年線，短線跌深必有反彈，但須留意上升趨勢線首度跌破

指數跌 高殖利率IC股抗跌

3/8加權指數跌破萬七，指數呈現空方走勢，現貨市場殺聲連連，期貨市場卻異常興奮，不僅是指數劇烈波動，俄烏之戰影響原物料的供需

資金湧向航運股 該選誰？

俄羅斯2/24出兵烏克蘭，俄烏兩國衝突發展至今已達14天，西方國家譴責與制裁俄羅斯此舉，俄羅斯被踢出SWIFT中斷國際金流，俄羅斯擁有豐富天然氣及石油資源

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。