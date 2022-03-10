資金湧向航運股 該選誰？

【撰文／王榮旭】

俄羅斯2/24出兵烏克蘭，俄烏兩國衝突發展至今已達14天，西方國家譴責與制裁俄羅斯此舉，俄羅斯被踢出SWIFT中斷國際金流，俄羅斯擁有豐富天然氣及石油資源，市場擔憂俄烏戰爭恐造成石油供應失衡，國際原油價格連漲數日突破百元價。除了油價飆升外，相關原物料如鋼鐵、銅、鋁、鎳同樣飆漲，根據USGS資料，2021年俄羅斯鎳礦產出佔全球鎳礦產出比例約9.3%，LME鎳期貨價格更是出現史無前例的暴漲，2日暴漲達230%，3/7更一度突破10萬美元迫使交易所緊急停止交易。

大成鋼為原物料上漲最大受惠者

儘管國際鎳價大漲，和鎳價相關的不銹鋼族群反而開高走低，短線因戰爭造成原物料暴漲，下游業者選擇觀望，但戰爭短期恐怕沒那麼快結束，反倒是戰後面臨的重建勢必需要大量的鋼鐵、不銹鋼，就算鎳金屬報價回穩，整體需求仍是樂觀看待。美國鋼鐵先前因熱軋鋼捲報價自去年8月見高後回檔，當時股價自30元附近回跌到18元附近，在俄烏戰火帶動下，股價不僅站回先前高點甚至來到33.95元，短線漲幅達3成。大成鋼(2027)旗下產品鋁捲板在美國擁有高市佔率，今、明年預計將有新產線開出，屆時市占率可望達8成，加上近期鎳價上漲，大成鋼擁有低價庫存，目前在手4個月庫存，在原物料高漲下今年利差穩定成長，全年獲利挑戰七元，目前股價50元附近，投信2月以來持續買進，拉回偏多操作。