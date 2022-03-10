台灣跳電 綠電當道

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

除了烏俄戰爭外患之外，台灣自己還有內憂：跳電問題，高雄興達電廠出包造成全台大停電，產業損失高達上百億，還沒夏天就出現跳電，回顧近年大規模停電事故，除了2021年分別兩次的513以及517外，再來是2017年的815大停電，更往前追溯就是2002年，台電近1年內就3次大停電，台南永康區更是6天停電5次，暴露用電調度缺陷，2021年12月核四公投落幕後，鴻海創辦人郭台銘曾斷言未來台灣必定面臨缺電危機。

台灣是以出口為導向的淺碟式經濟，與國際聯繫密切，中美貿易戰台灣的半導體實力，世界有目共睹，可作為國安屏障，而今年停電、跳電事故，等同宣告世界各國台灣缺電或供電不穩，嚴重影響台灣長久以來建立的半導體重鎮的美名，台海危機升溫下，斷電、缺電，早已不是單純的經濟問.題，而是國安問題，這也是外資近期大賣台灣電子股的原因之一，2022年在內憂外患下，綠電議題又會被市場拿出來討論，但風力發電多於離岸設置緩不濟急，火力發電對環境影響有所疑慮，最能夠快速響應政策的仍是太陽能產業以及儲能設備。

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