台股暴跌破年線 止跌看這幾個訊號

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏戰況持續，歐美考慮制裁俄羅斯原油出口，使今年以來已大漲超過6成的原油價格再度飆高。不只油價，今年以來，鋁鎳等金屬價格分別大漲41%與84%，農糧產品小麥與玉米也大漲67%、38%，導致通膨更加惡化，Fed升息態度也越來越堅決，這對股市是利空，尤其對利率敏感的電子更是首當其衝。

晶圓代工龍頭台積電年線失守後不見反彈，而且持續破底；IC設計股王矽力-KY(6415-TW)與IC設計龍頭聯發科(2454-TW)也雙雙破底，這些都是台灣一等一的好公司，倘若績優股都大跌，業績差一點的就更不用說了。

依照歷史經驗，戰爭對於股市影響短暫，但下跌段必須先度過才能成為未來贏家。上周專欄分析台股雖然比國際盤強勢，但補跌壓力越來越大，尤其對於國際利空敏感的電子股反彈應該減碼，未來等俄烏不確定因素排除再逢低布局，短線未見止跌訊號前，應控管資金。

萬寶投顧王榮旭認為，台股如何才能止跌有幾個觀察重點。首先是台股爆量拉下影線，籌碼大換手。第二個是融資大減。去年5月大盤從17709點大跌2500多點到15165點，融資餘額從2740億大減近600億至21621億，減幅逾2成。融資散戶大量停損後，大盤果然就出現3000點的反攻行情。但今年以來大盤已下跌超過千點，融資到上周僅減少83億，融資餘額還有2738億，短線觀察融資是否大減，為行情是否落底的重要訊號。

第三、大盤需不再破底。大盤不斷創高是多頭，不斷破底是空頭，至少大盤要連續三天不再破底才能確認短線底部。

萬寶投顧王榮旭強調，選股應該要順勢而為，這波電子很多都向下破底，這是走空的訊號，若電子跌深必有反彈，但也應該減碼，因為上檔解套壓力大，要V型反轉機率低。反觀部分傳產如航運、觀光、原物料及生技，不少領先大盤創波段高點的個股，急跌是多頭回檔的修正，反而要尋找買點。

趨勢不易成形，但趨勢一成形就不會輕易改變。所以傳產優於電子會維持一段時間，就如去年上半年傳產大漲的模式，也是到下半年才結束多頭。

俄烏戰爭推升運價，航運集各項利多於一身，航空雙雄上半年貨運暢旺、下半年客運可望復甦，今年EPS上看3~4元，拉回月季線是機會。散裝輪載運鐵礦砂與農糧，2月以來散裝運價大幅走揚。

俄、烏是小麥與玉米全球出口量最大的地區，如今黑海港口已無法運送物資，改往更遠的南美洲運載農糧品，4月之後進入阿根廷與巴西的玉米、大豆等收穫旺季，對載運農糧的中小型船舶需求有增無減。龍頭股慧洋-KY(2637-TW)擁有大量中小型船，受惠最大。

而鋼鐵也因為生產大量鋼材及煤礦的俄羅斯遭到歐美制裁，導致原料價格大漲，連帶熱軋、鋼板及不銹鋼等產品報價走揚，有利中鴻(2014-TW)與大成鋼(2027-TW)。

生技與俄羅斯戰爭無關，且具有防禦特性，美時(1795)、寶齡富錦(1760)及智擎(4162)各擁利多，2月K線大漲2~3成，3月拉回也可以尋找機會。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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