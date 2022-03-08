蔡明彰觀點：石油危機排擠電子需求 選股朝向鋼鐵、化工、航運

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國有可能祭出制裁俄羅斯石油的殺手鐧，但美國與伊朗的核子協議卡在最後一關，遠水救不了近火，週一國際油價狂漲，布蘭特原油期貨一度大漲18％，每桶139美元，西德州原油也曾漲到130美元。

國際油價尚未創新天價，但上週美國汽油售價已來到每加侖4美元，距離歷史最高的2008年7月4.1美元，只差10美分，而本週將公佈的美國2月CPI估計7.8～7.9％，再寫40年新高。

因此研判3月份後，CPI將會突破8％的驚人水準，如果俄烏戰爭持續數個月，歐美又制裁俄羅斯石油出口，恐怕市場最擔心的停滯性通貨膨脹將來臨，所謂停滯性通膨就是通膨惡化，但經濟衰退，此時企業獲利衰退無法再投資，民眾收入減少而不願消費。

當投資及消費減少，全球股市必然重挫。半世紀以來發生過三次石油危機，也都引發停滯性通膨。

三次分別是1973～1975年以色列與阿拉伯國家的中東戰爭，1979～1980年的伊朗革命及兩伊戰爭，1990～1992年的波斯灣戰爭，台股這三次石油危機分別大跌63％、30％及80％，當然現在台股體質比過去50年來強勁，即使發生石油危機的停滯性通膨，應不會這麼大的跌幅，但也不會輕鬆度過難關。

萬寶投顧蔡明彰強調，週一台股跌破年線，不過台股具有高殖利率題材，今年來負報酬6％，依然比一般國際股市抗跌。

俄烏戰爭使核心物價的農糧及能源大漲，將在第二季開始排擠全球民眾對科技產品的採購支出。採用台積電(2330-TW)最先進製程生產的新產品將銷售不如預期，台積電大客戶超微、輝達，今年來股價都重挫25％，並且費城半導體指數自高點來下跌近20％，快接近熊市定義了。因而台積電龍困淺灘，目前跌破600元及失守年線，下個支撐在560元。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股今年面對兩大風險，利率上升使估值修正、俄烏戰爭使全球經濟衰退，民眾消費排擠，俄烏戰爭推升糧食及能源價格，估計全球經濟損失1兆美元，全球經濟衰退的分界點是油價是否突破歷史高點147美元。

電子股高價、高本益比衝擊最大，台股千金家數會再減少。週一打入跌停的電子股其實基本面都不錯，但本益比偏高及高價位容易成為提款的對象，力智(6719-TW)、世芯-KY(3661-TW)、系微(6231-TW)、亞信(3169-TW)等。

以世芯-KY為例，去年EPS大賺21元，今年再上看28元，不過股價已超過千元，本益比40倍太高，配息10元的殖利率僅1％。

這次俄羅斯遭經濟制裁，當地智慧型手機、筆電、主機板、顯卡銷售開始轉換，廠商庫存上升，不少台廠受波及只是不願公開承認，未來第二季財報會顯現衝擊。

然而有些產業，槍聲一響、黃金萬兩，過去三次石油危機，油價高漲，產業高度正相關有能源、化工、基本材料三大部分。

這次俄烏戰爭更是歷史重演，台股沒有能源股，最接近概念是生產乙烯的台塑化(6505-TW)，但其他的塑化中間原料廠商，在油價飆漲過程不易轉嫁成本及終端需求觀望，在過去三次石油危機反而獲利下滑，因而塑膠股與高油價沒有明顯的正相關。

同樣，橡膠股、造紙股的正相關也不明顯，不建議買進。

萬寶投顧蔡明彰強調，這次化工的黑馬指向鉀肥，俄羅斯及白俄羅斯遭制裁，佔全球鉀肥出口40％，又是北半球春耕的肥料旺季，國際鉀肥價格一飛沖天，中國鉀肥現貨報價每噸4,000元人民幣，超越上次2008年全球糧食危機的高點。

全球鉀肥廠股價成今年大黑馬，美股掛牌三大鉀肥股NTR、MOS、IPI今年來平均狂漲45％。

台股最大鉀肥公司東鹼(1708-TW)2月營收6.8億元，創歷史新高，月增17％，年增173％，以2月工作天數較少都能營收創新高，顯然受到鉀肥報價上漲的影響，但實際上，歐盟批准制裁白俄羅斯的鉀肥在3月2日，國際鉀肥3月的漲勢才真正發動，因而東鹼的3月營收會更好。

由於俄羅斯是鋼鐵、鎳、鋁出口大國，加上這些金屬材料的終端需求強勁，這波漲勢令人難以置信。

舉例紐約熱軋鋼捲去年8月創每噸1,945美元歷史天價，但今年2月跌到955美元，呈現腰斬，但俄烏戰爭開打及經濟制裁，目前反彈到1,175美元，低點來彈升20％。

美國最大鋼鐵廠美國鋼鐵自30美元跌到18美元，跌幅40％，高盛先前看空，今年鋼鐵市場大降，美鋼目標價由34美元降到21美元，但俄烏戰爭後漲到31美元，快回來高點了，自最低點來大漲72％，而今年來漲28％。

台股二大熱軋鋼鐵廠中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)週一逆勢上漲。中鋼自高點46.75元，跌到低點31.4元，跌幅33％，自低點來反彈25％，今年來漲11％，股價仍表現落後國際鋼鐵，仍有上漲空間。

的確目前歐美、大陸的熱軋價格都在上漲，台股鋼鐵走勢與國際接軌，而產品外銷的比重較高的中鋼、中鴻、燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)、大成鋼(2027-TW)等較受惠俄烏戰爭的業績成長。

萬寶投顧蔡明彰強調，海運的貨櫃輪及散裝輪成俄烏戰爭的最大贏家，遠距運輸激增，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯的糧食、鋼鐵、肥料無法運出，但改向南美、澳洲運貨，距離及時間拉長，都會反應在運價上漲。

短期BDI震盪，但長線看漲，散裝輪可以逢低承接。貨櫃輪公司尋找替代性航線，整體海里數增加，運價也會上漲，或加大歐洲囤貨，整體噸位數需求上升。

長榮(2603-TW)有10艘2.4萬TEU超級貨櫃輪，4艘在去年已交付，全速投入歐洲線，每艘造價1.4億美元，跑一趟就回本。

迄今SCFI連跌7週，淡季效應外，也規避政府緊釘運價，3月15日起加徵綜合匯率附加費GRI，換算運價的漲幅12～24％，而SCFI今年來下跌7％，使得實際運價是上漲，貨櫃三雄的獲利仍是亮眼。

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