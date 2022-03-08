半導體殺聲隆隆 經濟解風概念股倒吃甘蔗

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，俄烏軍事衝突事態擴大，許多國家響應加入制裁俄羅斯行列，在地球村概念下，強烈的制裁猶如七傷拳，往往傷人也傷己。台股受經濟戰火之下，周一(3/7)收17,187點，下跌557點，成交量4,568億元。

雖然西方國家還沒明令禁止俄羅斯能源出口，但敏感的國際油價和歐洲天然氣價格已經先行飆漲，因為供給緊俏，沙國石油公司Saudi Aramco宣布調漲外銷原油價格，最高每桶漲2.7美元。IHS Markit副董事長耶金(Daniel Yergin)嚴重警告，70年代能源危機恐怕將會重演。

尤其科技族群最近幾乎成為股市震央，303大停電、俄烏衝擊半導體、升息侵蝕獲利，加上外資又一口氣調降7家半導體評價和目標價，下修科技股估值，導致上週五(3/4)外資大賣半導體權值股，不但使得台積電(2330-TW)股價跌落所有均線，半導體族群跌幅更達1.62％。因此建議短線上宜避開震央，將有限的資金轉向前景明朗的族群個股，才能持盈保泰。

最近貨櫃三雄股價噴發表現可說是驚心動魄，上週五長榮(2603-TW)股價衝上171元，試圖挑戰去年7月高檔套牢區，雖然最終翻黑留下一根上影線，但長榮今年股利預估至少22元，殖利率將近14％，股價回檔反而凸顯殖利率更高，而且目前運價維持高檔，長榮今年獲利和淨值仍將成長，投信已經連續19日買超無間斷，接下來本週開始進入航運股超級財報週，航運族群後勁仍強；我在2/22就為大家推薦長榮，漲幅已有26％。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，抗通膨絕對是今年投資主軸，資產概念股中以內需為主的營建族群為首選，除了房市價量齊揚，政府鼓勵台商回流投資設廠、原物料價格走高支撐房價，以及都更漸成趨勢，都是營建族群的優勢。

在業界有獵地王之稱的興富發(2542-TW)去年狂撒310億元史上最高金額購地，今年推出至少9個新案，總銷逾600億元，預估今年股利可望配發5.8元，殖利率11％起跳，2/15為大家推薦後，股價漲幅已近9％。其他包括華固(2548-TW)、冠德(2520-TW)、潤泰新(9945-TW)、潤泰全(2915-TW)都值得留意。

此外，解封概念股持續看好，除了航空雙雄股價先行大漲，多次為大家推薦的鳳凰(5706-TW)股價近日也再創波段新高69.3元，漲幅已近5成，雄獅(2731-TW)推薦後漲幅也有17％，股價漲多後雙雙拉回正是進場好時機，因為不只台灣，中國大陸也宣布取消清零，加上各國解封利多不斷擴散發酵，未來股價只會往上，法人籌碼持續進駐，因此逢回都是買點；另外，包括易飛網(2734-TW)、國賓(2704-TW)、六福(2705-TW)也都持續看好。

萬寶投顧陳子榕指出，由於地緣危機和升息仍是目前市場上風險因子，短線上傳產優於電子，營收漂亮的個股都可望成為亮點，像是晶碩(6491-TW)、聚陽(1477-TW)2月營收分別年增59％、42％，表現優於市場預期，未來可留意法人籌碼動向跟隨布局。

鳳凰(5706-TW)因全球逐步放寬邊境解封，台灣第三季亦有望開放出國旅遊，報復性觀光人潮將推升營運大爆發，看好未來發展，法人持續買進，股價頻創波段新高；疫情期間鳳凰透過處分不動產及投資，營運逆勢獲利，去年更砸下5億元於小琉球打造當地最高檔休閒飯店，預計今年底將完工營運，配合解封將大幅挹注營收。

華新(1605-TW)因線纜、不銹鋼、資源三大事業價量齊揚，去年EPS 4.27元，今年將配發1.6元現金股利，殖利率5.32％；受惠國際鎳價飆漲，華新3月不銹鋼內銷盤價每公噸漲1,500～10,000元，外銷漲50～400美元；第一季印尼鎳生鐵廠的電廠完工後，產能提升利用率滿載，本季營收貢獻優於上季的25億元；另外，華新也和丹麥Vestas合作，年底前將提供離岸風機電纜，而位於中國南京的辦公樓也開始招租，未來租金持續挹注，今年營運將維持高檔。

中櫃(2613-TW)為貨櫃倉儲業，去年營收30.84億元，稅後盈餘2.22億元，EPS 1.63元，持續看好貨櫃市場今年表現，中櫃宣布今年發放1.65元現金股利，配息率101％，中櫃近期成交量大增，買氣熱絡，股價強勢創波段新高，預期跟隨航運族群輪動持續向上。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險