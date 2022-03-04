普丁核子威脅VS鮑爾的升息循環 誰受惠?受害?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，正當台股攻上萬八時，突如其來的大停電把指數嚇得縮回去，再加上俄烏激烈交火，台股週五(3/4日)開低走低，電子、金融殺聲隆隆，台積電失守600元大關，僅剩航運族群撐盤，終場指數下跌197點(-1.1％)，收在17,736點，成交值放大至3,878億元，周線收紅84點。

從最近全球股市表現觀察，俄烏戰爭的利空似乎慢慢鈍化，反而大宗物資價格狂飆引發的全球通膨危機更值得關注，美國1月CPI年增率驟升至7.5％，創下40年來最高通膨率，讓美國聯準會(Fed)態度轉向鷹派，但俄烏事件又為全球經濟增添更多不確定性，所以從鮑爾最新談話來看，聯準會3月升息1碼態勢已漸明確，短線將淡化股市焦慮，但是3月之後一連串的升息循環，仍無法避免會影響投資市場走向。

布蘭特原油價格已經再度上衝至118美元了，首當其衝受威脅的當然就是靠油吃飯的運輸業，俄羅斯遭制裁，使得許多航班被迫取消，艙位吃緊，而且必須繞遠路到歐洲，諸多原因都讓運輸成本上漲，長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)已經通知貨代業3月起調漲燃油附加費，歐美長線每公斤從30元漲到32元、亞洲區間短線從10元漲至11元，預估3月中旬過後空運市場價格還會有15％～25％的漲幅。

而且大陸決定取消新冠「清零政策」，今年夏天就會定點開放，週四(3/3)大陸酒店餐飲板塊大漲4.55％、交通運輸大漲4.84％，因此，包括長榮航、華航在內的解封概念股將持續受益利多。像是2/15推薦的鳳凰(5706-TW)，週四再度飆上漲停板，股價站上10年來新高69.3元，漲幅高達45％；2/22推薦的雄獅(2731-TW)短線漲幅也有15％，隨著越來越多邊境解封利多發酵，股價將銳不可擋。

另外，最近盤面多頭司令貨櫃族群，除了握有高殖利率題材，全球最大航運龍頭馬士基加入制裁俄羅斯，也讓整個航線大亂，現在傳出有560艘貨櫃輪在海上等待靠岸，塞港問題比預期還嚴重，航運價格可能居高不下，甚至水漲船高。

萬寶投顧陳子榕指出，2/22我為大家推薦長榮(2603-TW)，週四股價來到波段新高171元，短線漲幅近20％，三大法人單日買超逾36,000張，在3/15法說會之前仍值得期待。

具抗通膨的資產營建股同樣持續看好，像是潤泰新(9945-TW)去年全年營收272.42億元創新高，今年建案收入預估突破百億元大關，營造事業營收則估近200億元，潤泰新這幾年也積極轉型朝向都更、合建，三年來已經簽下8個都更、合建案，隨著都更越來越盛行，營運動能強勁。3/1我也和大家分享潤泰新，股價從70.7元漲到74.1元，漲幅近5％。

另一方面，俄烏戰火持續導致半導體關鍵原料「氖」、「六氟丁二烯」供應可能斷鏈，目前台灣半導體業者預估都還有半年安全庫存，短線上雖有疑慮但還不至於造成嚴重影響，但考量停電問題，恐怕會讓電子族群承受壓力。

萬寶投顧陳子榕指出，烏俄戰事核武經濟大戰正衝擊全球股市，建議大家仍應以防禦股為首選：

長榮(2603-TW)受惠歐洲線長約換約效應，1月營收568.41億元，續創新高，年增翻倍，已連續4個月穩居500億元以上，單月EPS高達6元；預估長榮今年配發股息至少18元，殖利率超過11％，投信近8個交易日大幅加碼買進24,642張；長榮5月美國線長約將進行換約，且手上還有63艘新船將下水，潛在運能高達58.9萬TEU，而今年上半年將投入的新運能就逾13萬TEU，下半年正值旺季將持續推升營運。

國賓(2704-TW)逐漸擺脫疫情陰霾，1月營收1.86億元，已經連續3個月營收正成長；國賓為重新活化資產，與厚生、大陸建設合作國賓台北、高雄危老改建開發，未來將打造飯店及飯店式豪宅，其中，高雄國賓出售50％土地價款23.98億元，而為了提升未來飯店品質，國賓和日本 Palace Hotel也簽訂品牌授權和經營管理合作意向書；國賓近期持續受到法人加碼買進，股價帶量創波段新高34.4元。

潤泰全(2915-TW)1月營收3.51億元，月增56.29％、年增36.3％，紡織本業獲利穩定，訂單能見度至少2個月，去年處分大潤發獲處分利益約11.51億元，投資南山人壽去年前三季認列收益也高達121億元，去年前三季EPS 24.83元，已大幅超越2020年全年EPS 14.85元；公司持續進行資產活化，將出租楊梅、觀音等廠區，預估年租金收入將挹注上千萬元。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險