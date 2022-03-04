傳產為何會比電子更具吸引力？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏危機尚未解除，不過對於全球股市的影響似乎越來越小，而且Fed 3月升息1碼幾乎已成定局，不激進的升息政策對於股市來說也是利多，尤其元月拉回修正的電子，對升息的影響比較敏感，可望出現跌深反彈；相反的，受惠升息的銀行股恐怕利多出盡，有漲多修正的壓力。

但是今年上半年非電子股還是比電子有吸引力，因為電子去年大漲基期高，這波修正之後反彈的解套壓力比較大，籌碼需要時間沉澱，資金轉戰去年下半年領先拉回整理的非電子股，從股價的強弱就可以看出資金往哪裡走。

領先大盤創高的電子股票寥寥可數，反觀非電子2月以來創波段高點的股票就不少，就連向來喜歡操作中小電子股的投信，從2月中下旬以來針對傳產的買進就遠比中小電子股還多。我在農曆年過後專欄推介的航空與觀光股，就是領先大盤突破的族群。

俄烏戰爭進一步推升運輸股的行情，無論空運或海運因為繞道而調漲運價，原本航空運價在去年就已經大漲，如今油價狂飆提升運輸成本，中歐與中俄鐵路斷鏈，大量貨運轉海運及空運，航空貨運在1、2月度過淡季之後，3月可能再調漲運價。

萬寶投顧王榮旭強調，航空客運復甦的趨勢未變，不僅歐美陸續解封，連最嚴格防疫的中國也傳出考慮放棄清零政策，將在指定的城市開放解封，中國旅遊股應聲大漲；台灣放寬邊境管制也勢在必行，長榮航(2618-TW)與華航(2610-TW)2月大漲之後，

3月初拉回月季線果真就是機會，而今天又再度轉強大漲。

而觀光股龍頭晶華(2707-TW)也見到法人默默吃貨的影子，股價也從底部上來均線向上開花，這是過去兩年在疫情利空衝擊之下沒有見過的事；與晶華一樣，在2月拉出底部的一根月線長紅的還有雄獅(2731-TW)與鳳凰(5706-TW)，國內旅行社有九成業績來自國外旅遊，過去2年出國觀光歸零，是受創最嚴重的產業，也因此是未來開放觀光最受惠的產業。旅行社龍頭雄獅過去業績高峰時，曾繳出全年EPS 6.5元的成績，未來積壓兩年的出國潮引爆時，業績可望重返榮耀。隨航空雙雄股價創下14多年來新高，晶華與雄獅10年來高點分別在479元與186.5元，未來往上的空間比往下大。

貨櫃輪長榮(2603-TW)股價也創了近7個月以來新高，因為烏克蘭與俄羅斯籍船員占全球船員人數逾1成，使海運股在這次俄烏危機之中又受到市場的矚目。長榮股價大漲帶動陽明(2609-TW)與萬海(2615-TW)的比價效應；專做海運承攬業務的台驊(2636-TW)業績與貨櫃輪最密切，去年跟貨櫃輪三雄一起大起大落，目前股價位置還在相對低檔，有機會補漲。

另外，貨櫃輪回神對散裝輪也有示範效果。散裝運價從2月開始反彈，BDI指數近一個月大漲超過4成，而俄烏戰爭導致散裝運力更加吃緊，因為俄烏是小麥、玉米主要出口地區，戰事使穀物出口受阻，主要進口國如中國須改由南美進口，航程從20~25天提高到35天，消耗更多的運力。

萬寶投顧王榮旭指出，主要載運穀物的是中小型船舶，運價可望上揚，慧洋-KY(2637)是散裝輪龍頭，船舶數量最多，且主力船型就是中小型船，受惠今年運價漲勢程度最高，去年EPS達到11元，估計今年上看15元，獲利續創新高。去年股價最高來到121元，目前股價還不到百元，本益比偏低，法人狂買，後市看好。

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