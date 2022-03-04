不畏全台大停電 航運 觀光 營建股隨邊境解封火力四射 還能進場嗎?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，俄烏戰火從軍事延燒到經濟，西方主要國家紛紛加入制裁行動，除了將俄國部分銀行踢出SWIFT，原本歐洲寄予厚望的天然氣運輸管「北溪二號」也遭德國暫停審批，導致負責營運的「北溪二號公司」（Nord Stream 2 AG）面臨破產。「北溪二號」耗資100億歐元建設，去年9月就已經完工，只要德國通過批准，俄羅斯輸往歐洲的天然氣數量立刻翻倍，如今破局，歐洲天然氣價格只能再度繃緊神經。

不只天然氣，全球大宗商品價格最近波動劇烈，布蘭特原油價格盤中最高已經來到113美元，農糧作物黃小玉最近一周漲幅分別竄升6.13％、22.21％、10.53％，金屬部分，國際鎳價衝破25,000美元、是11年來新高，鋁價也觸及3,362美元的13年新高，貴金屬黃金、白金、白銀、鈀金也全數走升，大家所擔心的通膨怪獸已經越長越大。

受地緣政治和物價波動影響，台股持續在半年線和月季線之間震盪，外資忽買忽賣，但資金明顯轉往傳產避險，大宗物資族群成為盤面黑馬，週三(3/2)非金電指數逆勢上漲0.12％，三大法人單日狂敲中鋼(2002-TW)逾41,000張，成為買超第一名，而外資、投信買超前五大個股則鎖定鋼鐵、金融、太陽能。

北京當初為了舉行冬奧祭出限鋼令，使得全球鋼鐵供給減少，如今全球解封重啟建設，加上俄烏戰爭使得鋼鐵的鋼性需求增加，國際鋼價在去年第四季從高點下滑之後已經落底反彈，鋼鐵大廠3月盤價全面上漲，以中鴻(2014-TW)來看，3月內銷盤價每公噸上漲900～1,300元，外銷鋼品每公噸上漲80～110美元。

中鴻去年營收537.44億元，稅後淨利63.5億元，年增1,102.13％，EPS為4.42元，獲利、EPS雙創新高，目前中鴻單月出貨量約16萬公噸，創3個月來的新高，3月出貨量繼續挑戰19萬公噸，接下來第二季進入傳統旺季，出貨量將逐季提升；中鴻今年將配發2.8元歷年最高的現金股利，配發率高達63.35％，殖利率6.6％，三大法人近3個交易日買超中鴻8,754張，股價近期突破所有均線持續向上。

另外，油價上漲同樣帶動塑化族群表現，南亞(1303-TW)受惠BPA、EG、聚酯商品價量齊揚，以及電路板產品需求增加，1月營收352.67億元，月增2.11％、年增20.17％，由於去年賺逾1個股本，預估今年股息可望有7元，殖利率7.73％，三大法人連續兩個交易日同步買超南亞8,607張，股價近期邁開大步創波段新高91元，而接下來在5G、AI、電動車推升下，產能利用率有望維持高檔，將有助後續營運表現。

萬寶投顧陳子榕指出，目前國際情勢詭譎多變，盤勢也會更加難以捉模和變化，持續提醒大家做好資金控管，可以跟著我透過法人籌碼快速輪動操作，讓資金在震盪盤勢中依然有獲利空間。

中鋼(2002-TW)因俄烏戰火推升國際原物料價格噴漲，中鋼3月盤價全面上漲，平均漲幅2.44％，預估4月和第二季盤價將大漲，漲幅上看5～8％；中鋼2月出貨量91.1萬公噸優於預期，主因冬奧結束鋼鐵需求升溫，加上預期鋼價上漲，下游客戶積極回補庫存；中鋼宣布發放現金股利3.1元，年增近10倍，殖利率近8％。

東鹼(1708-TW)的鉀肥和散裝貨運業務為東鹼主要營收來源。每年生產1,300萬噸鉀肥的白俄羅斯為全球主要出口國，但因俄烏戰火遭歐美制裁，使得供應出現嚴重缺口，大陸、東南亞、巴西的鉀肥報價都已較去年同期上漲逾2倍，尤其現在正值春耕需求爆發，預期鉀肥價格將持續往上，加上BDI指數走升，將推升東鹼營運；東鹼股價近日創近7年來新高，法人持續買進。

慧洋-KY(2637-TW)去年合併營收191.69億元、EPS 11.05元均創新高，營益率更是節節攀升，第四季營益率突破50％創單季新高，而1月自結稅前盈餘8.65億元，年增349.62％，每股稅前盈餘1.16元；輕便極限型、輕便型船的日租金近一個月已反彈10％～30％，而農曆年後穀、礦物運輸需求增加，加上塞港問題延續，運價持續看好；慧洋今年有6艘新船加入營運，未交付的新造船則還有14艘，雖然去年基期高，但今年60艘船舶換約仍會有25％的換約漲幅；外資自2月以來持續買進逾36,000張，並帶動股價走升。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險