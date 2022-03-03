中華車祭商用車優惠 將引進英國MG休旅車搶市佔

【撰文／陳澤樂】

TOYOTA「發財王牌TOWN ACE」新車上市後，掀起國內發財車龍頭爭霸戰。中華車（2204.TW）3月推出各項購車優惠方案，大力搶攻商用車市場表現。

台灣商用車原本以中華車為主力，如今和泰車、南陽現代都大動作搶進，中華車也全力回防搶攻市場商機，元月營收較前月大幅成長，1月合併營收28.12億元，月增24.7%、年減26％。1月為商用車銷售旺季，加上經銷商年節前備量，輕型商用車菱利（Veryca）增加近1,500輛最多，其他乘用車增加約500輛。

中華車透露，購買輕小商一哥中華菱利贈延長保固，買特定車型再享優惠價選購ADAS智能安全輔助系統；另外，OUTLANDER指定車型免費升級Panasonic9吋觸控多媒體主機。

全球遭受疫情衝擊後，不少人開始小額創業，對於小型發財車的需求量增加，中華商用車靠著長年累積的服務及良好的品質稱霸商用車市場，其中產品齊全的商用車產品中又以輕小商車菱利表現最為亮眼，2021年全年領牌16,797輛，較2020年成長2%，2022年1月更以1,639輛較上月（去年12月）成長57.6%。

中華車將引進MG直接國產化上市，先透過大部零件進口來台組裝的方式，縮短產品上市期程，最快今年9月就會在台上市第一款MG ONE休旅車。未來中華車將視銷售反應，逐步提升MG車款自製率。

MG ONE國產化初期，會導入PHEV插電式油電車款，且中華車對於MG產品價格上設定上，會採取緊盯或略低於同級國產車的「超值」策略，MG ONE PHEV喊出售價將壓在百萬元以內，期待打響跨足MG新事業的第一炮。