FED三月升息 這些股走中長多？
【撰文／陳子榕】
台股週二收17,898點，上漲246點，成交量3,579億。俄烏戰火在228連假時持續升溫，西方國家加入軍備支援和金融制裁，俄羅斯也升高核武戒備，雖然俄烏情勢為全球股市帶來動盪，但地緣政治危機對股市造成的通常是短線效應，常常伴隨的是創造出短線低點，股神巴菲特就曾說，即使發生第三次世界大戰，他也不會賣股套現，反而趕快進場搶便宜的好股票；當然，股神的資金幾乎源源不絕，一般人的資金是有限的，還是要懂得高出低進。
在市場預期美國聯準會(FED)要開始升息以來，科技股就不斷遭到拋售，台股的電子成交比重也持續下滑，航運族群又回歸榮耀，成為近期多頭要角，但科技股股價是否差不多來到甜蜜點了？目前國際基金經理人持有的科技股比重已經降到10多年來的低點，而且經過這一波修正，科技股的估值已大幅降低，另外從歷史經驗來看，FED升息之後，科技股的報酬通常優於大盤，因此包括半導體、記憶體在內的電子族群都可開始留意中長線買點。
封測廠南茂(8150)去年營收274億元，年增19.07%，稅後淨利50.59億元，年增113.69%，EPS暴衝至6.96元，公司今年股息大放送，配息4.3元，殖利率高達8.27%。而展望今年記憶體、DDIC及車載面板滲透率都會提升，高階測試產能將供不應求，這使得南茂在價格上握有議價權，而且很多客戶都簽訂三年長約保障產能，預估南茂今年營收將再成長挑戰新高。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1479期】
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