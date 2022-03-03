智原大漲後 輪誰漲？

【撰文／黃清照】

烏俄戰爭開打，美股跌破低點，台股跟進殺出長黑，市場謠言四起，隨著各國紛紛加入制裁俄羅斯的一方，國際股市也跟著反彈，儘管目前風險仍高，但台股在和平紀念日之後，展開補漲反彈，當日指數反彈逾三百點，險些突破季線，量能維持高檔，顯然投機客仍在，目前局勢還得看國際股市的臉色，而已台股的地緣位置來看，股市反應已經很強了，若國際股市回穩，外資熱錢回來，台股又將重返榮耀。

觀察近期熱門股，以黃金為首的避險股經歷大漲大跌，顯然已經沒什麼投資價值，佳龍進入警示股，股價跌破5日線，資金回歸超跌的IC設計股。去年IC設計股大賺錢，IP股是最強的族群之一，力旺、世芯-KY、愛普、晶心科都有大漲過一段，但我當初強調過，最低估的股票就是智原，智原去年賺4.65元，今年上看10元，3/1股價漲停板到299.5元，即將突破三百大關，本益比超過30唄。這樣有業績、有成長又低估的IC設計公司，將會帶動族群比價，我看好跌深的MCU及MOSFET族群，這時候都是逢低買進好公司的機會。

MCU九齊本益比低

新唐(4919)公布去年財報，受惠工控、新能源需求續強，加上日本子公司 NTCJ 整合的效益顯現，第四季獲利首度突破10億元，創下歷史新高，去年全年獲利7.27元，再創新猷，以新唐目前股價139.5元來計算，今年預估獲利在9.6元，目前本益比14.5倍對比智原來說算是偏低的。