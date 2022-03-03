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今年缺電就請吃雞排？王美花「不請」這麼解釋

「303大停電」台電補償方案出爐 王美花：3日內上呈報告

亂世出英雄 生技逆勢突圍

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

2020年生技股因新冠疫情爆發大漲一波，防疫概念股如口罩、檢測、疫苗、新藥皆有倍數漲幅，疫情發展至今已超過兩年，隨著疫苗、口服藥問世，對於防疫，口罩、檢測試劑等防疫物資需求雖仍在，但產能開出後，價格不若剛爆發時飆漲，想像空間自然小。生技股整理籌碼沉澱近一年，直至去年底新藥股才有行情走出，11/13藥華藥取得Besremi美國PV藥證，短短一個月股價從百元價位漲到最高422元，漲幅超過三倍以上，原先國際商會仲裁庭判決藥華藥須支付1.422億歐元給合作夥伴AOP，近日仲裁案已獲得勝訴，過往銷售權利金有望於2023年認列，更是利上加利。新藥股合一自10月低點165元反彈，一個月時間漲到338元，漲幅達一倍，後來因速必一產品美國醫材送件需補件，股價回到250元整理，預計最快今年上半年完成補充實驗後送件，大陸藥證、授權已完成所有法定程序，今年有望開花結果。

寶齡富錦拿百磷新藥，今年底前申請中國NDA

除新藥外，生技今年有業績想像空間的，可留意寶齡及美時，寶齡2/22公布腎臟病新藥拿百磷(Nephoxil)在中國大陸三期臨床數據結果達標，預計今年Q2前完成三期臨床報告與結案，並預計今年底前申請NDA，透過中國合作夥伴山東威高合資成立子公司銷售，山東威高在中國洗腎器材市佔第一大，未來取得藥證後，對於營收貢獻想像空間大。加上美國銷售拿百磷原先需提列50%給原發明人，專利權於今年2月到期，銷售權利金將變為100%認列，2025年才會有學名藥挑戰，另外，日本專利預計今年Q3到期，屆時抽成比例有望再往上提升，寶齡富錦今年全年獲利估可達5~7元，股價創近8個月新高，有機會挑戰2021年前高130元。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1479期】

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