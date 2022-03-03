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今年缺電就請吃雞排？王美花「不請」這麼解釋

「303大停電」台電補償方案出爐 王美花：3日內上呈報告

俄烏衝突受惠股 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

228連假過後利空不斷，美國四大指數在年線附近震盪整理，櫃買指數自元月初回檔，2/24測到年線，跌幅約11.5%，加權指數最為抗跌，投信自元月以來連日買超，大多鎖定大型權值股龍頭布局，但美股若無明顯彈升，僅靠內資法人護盤難撐大局，指數仍是易跌難漲，最壞狀況就是補跌往年線測試，俄烏衝突導致油價飆漲加速通膨，FED 3月利率決策仍是一大變數，資金轉往傳產相對安全，連最愛買中小電子的投信，最近也是捨電子就傳產。

不鏽鋼需求強勁，投信積極布局

中鋼公布去年財報，去年全年獲利達4.02元，公司預計配發3.1元現金，殖利率8%以上，股價整理近5個月，隨著財報公布後跳空表態，技術型態走出多頭。今年鋼鐵股狀況和去年不同，中鋼成長性不如去年大幅成長，估計今年獲利約4元和去年持平，短線以區間看待，LME鎳價維持高檔，受惠鎳價上漲的不銹鋼今年獲利表現亮眼，如彰源、新鋼近日股價表現強勢，上期推介的大成鋼，股價近日創7個月以來新高到56.3元，今年獲利挑戰7元，本益比不到10倍，投信近日連日買超，有機會挑戰前高。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1479期】

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