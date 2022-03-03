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「303大停電」台電補償方案出爐 王美花：3日內上呈報告

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內資尬外資 投信完勝

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

自2020年新冠肺炎爆發以來，外資對台股的影響力大不如前，外資2021年大賣台股4540億，指數卻逆勢創下歷史新高，外資成為反指標，反觀內資，去年壽險業大賺3885億，投信賺158億，證券公司大賺1195億，全體金融機構大賺9365億，有很大比重是從台股賺來的，台股在新冠疫情爆發後至今，生態系出現新的變化：由內資當道。

外資今年前兩個月延續去年的操作，已經賣超台股1950億，但台股有一隻大手護盤，那就是投信，二月以來每天都買超，二月累計買超436億，雖然金額還差外資一大截，卻是台股最堅定的買盤，由此可知，內資的力量已經超越外資，外資對台股影響力逐漸下降。好笑的是，我們觀察台積電Q1法說會前，看壞台積電未來營運的外資比比皆是，結果當天法說會全場跪著聽完，台積電大幅優於市場預期，外資追出台積電最高價688元，結果鷹派升息+烏俄戰爭，外資又轉為賣超，烏俄戰爭美國袖手旁班，引發台海危機再度深溫，認為台灣是僅次於烏克蘭最為危險的國家，台積電ADR繼續大跌，外資2/24、2/25大砍台積電9.3萬張跌到最低599元，追高殺低，看這樣的操作，外資也只是有錢的散戶，就像是被割韭菜了。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1479期】

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