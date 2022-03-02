貨櫃三雄領軍攻萬八 車電、觀光、航空相關股長多趨勢成形

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股週二收17,898點，上漲246點，成交量3,579億元。俄烏戰火在228連假時持續升溫，西方國家加入軍備支援和金融制裁，俄羅斯也升高核武戒備，雖然俄烏情勢為全球股市帶來動盪，但地緣政治危機對股市造成的通常是短線效應，常常伴隨的是創造出短線低點，股神巴菲特就曾說，即使發生第三次世界大戰，他也不會賣股套現，反而趕快進場搶便宜的好股票；當然，股神的資金幾乎源源不絕，一般人的資金是有限的，還是要懂得高出低進。

在市場預期美國聯準會(Fed)要開始升息以來，科技股就不斷遭到拋售，台股的電子成交比重也持續下滑，航運族群又回歸榮耀，成為近期多頭要角，但科技股股價是否差不多來到甜蜜點了？目前國際基金經理人持有的科技股比重已經降到10多年來的低點，而且經過這一波修正，科技股的估值已大幅降低，另外，從歷史經驗來看，Fed升息之後，科技股的報酬通常優於大盤，因此包括半導體、記憶體在內的電子族群都可開始留意中長線買點。

封測廠南茂(8150-TW)去年營收274億元，年增19.07％，稅後淨利50.59億元，年增113.69％，EPS暴衝至6.96元，公司今年股息大放送，配息4.3元，殖利率高達8.27％。而展望今年記憶體、DDIC及車載面板滲透率都會提升，高階測試產能將供不應求，這使得南茂在價格上握有議價權，而且很多客戶都簽訂三年長約保障產能，預估南茂今年營收將再成長挑戰新高。

另一方面，台灣從3月開始防疫政策陸續鬆綁，解封概念股持續受益，2/15為大家推薦鳳凰(5706-TW)，股價已經再創波段新高68元，漲幅44％；另一家旅行社龍頭雄獅(2731-TW)則是國內外旅遊雙管齊下，除了針對日本3月邊境放寬，超前部署和長榮航空合作包機之外，也和晶華飯店合作推出移動式五星級鐵道餐廳「鳴日廚房」，車廂陳設全新高檔打造，相當吸引人，所以即便單人一日的行程費用高達15,800元，但是一開賣15分鐘就立刻銷售一空，還有200多人苦等候補，顯見買氣旺盛，民眾想要放風的渴望相當強烈。

2/21我為大家推薦雄獅，股價近期站上三年半來的新高113.5元，短線漲幅近12％，雖然鳳凰和雄獅股價都已上漲一波，但未來持續看好，因為既然能夠撐過最艱困的疫情，接下來就一定會有相對的報酬。

另外，長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)近期成交量居高不下，人氣鼎沸，這兩家航空公司在疫情期間靠著貨運讓營運逆風飛行，貨運單月營收都衝破百億元，現在全球逐漸解封，除了即將來臨的報復性旅遊人潮，趕著進廠維修準備重新啟航的飛機訂單更是大爆發，預估維修訂單將會續旺10年。長榮航、華航股價近期站上波段高點後拉回，投信持續買進，預估今年在客、貨雙引擎同步催動下，營運都會有更好的表現。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然即將面對聯準會的升息，但全球股市都已陸續反映，建議投資人除了嚴格管控資金比重，也要跟上大盤輪動節奏，以短中長線不同角度切入，傳產、科技並列，就能在不同階段享受同樣甜美的收穫。

潤泰新(9945-TW)去年全年營收272.42億元創新高，去年前三季稅後淨利145.16億元、EPS 7.13元大成長；潤泰新今年在雙北都有新建案推出，預估今年建案收入將突破百億元大關，營造則近200億元，加上轉投資南山人壽金雞母，全年營收有望創新高；潤泰新股價近期創波段新高，法人偏多操作。

興富發(2542-TW)受惠房市價量齊揚，興富發1月合併營收40.18億元，年增102.43％；看好房市長期發展，興富發去年豪砸310億元史上最高金額購地，今年再首開業界購地第一槍跨足台中水湳蛋黃區，規劃推出總銷82億元建案，預估今年至少有9個推案，總銷逾600億元；興富發去年EPS估至少6元，大幅超越前年的2.11元，今年配息可望優於往年，三大法人連續7日買超興富發逾12,000張。

六福(2705-TW)旅遊集團與華熊營造完成簽約，將以營建管理方式承攬，預估投入總價約19.24億元，建造六福酒店式商辦，將成為松江南京商圈指標商辦，預計今年第二季動工，估計2026年完工，地下6層、地上21層鋼骨結構造 A+商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6,350坪。六福12月營收回溫，1月營收1.29億元、年增20.59％，3月起防疫鬆綁，業績可望逐步向上。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。