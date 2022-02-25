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不受戰火影響？台股早盤漲逾百點 台積電開盤跌4元

台股下殺取量 剛起跌還是末跌？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏開戰市場恐慌賣壓出籠，美股大跌破底，台股也無法置身事外；美股四大指數都已跌到年線以下，上周專欄分析，台股大盤還在季線以上恐怕有補跌壓力，果真今天一口氣就跌到半年線，並且爆出4300億的大量，昨天反彈量縮只有2700億，量價呈現空頭結構，價漲量縮、價跌量增。

而且從今年高點以來美股費城半導體指數大跌18.6%、那指也跌了17%，台股僅跌5.5%，雖然抗跌但未來反而有補跌空間，因為台股以電子股為大宗，電子指數已經跌8.5%、中小電子櫃買指數也跌了11%，短線大盤如果守不住年線173000，恐怕會往萬七以下回測支撐。

電子與美股連動性高首當其衝，電子在元月急跌一波之後，2月遭俄烏開戰破壞反彈行情，3月Fed利率決策之前恐怕難有大幅回升機會。這波領先大盤跌回年線以下的弱勢股反彈宜減碼。

萬寶投顧王榮旭指出，依照經驗，今年會漲跟去年不同的股票，例如前年最會漲的是口罩股恆大(1325-TW)及遠距視訊概念股圓展(3669-TW)，當年分別大漲435%與387%，但從高點回跌之後，隔年再跌今年還是跌股價已經漲不回去。

去年最會漲的前十大飆股，例如晶宏(3141-TW)漲了500%、亞信(3169-TW)漲367%，點序(6485)漲326%，這些IC設計股剩下智原(3035-TW)力撐在高檔，其他大多從高檔拉回兩到三成，今年還會再漲這些去年的飆股嗎？我認為機率很低。電子今年會漲哪些，還需要更多時間觀察。

但非電子股的航空及觀光已開始冒出頭，2月以來長榮航(2618-TW)與華航(2610-TW)分別大漲37.5%與19.4%，長榮航以快要逼近11年前歷史高點才拉回；華航則是創下20幾年來的新高價。

萬寶投顧王榮旭強調，疫情趨緩邊境解封行情正在燒旺，估計今年航空雙雄EPS皆上看3元以上，比去年獲利有倍增的實力。反觀去年獲基期已高的貨櫃三雄，在疫情趨緩之下運價有修正壓力，今年EPS能比去年高多少呢？有翻倍的可能嗎？打恐怕是否定的。所以航運去年漲貨櫃，今年會換漲航空，而且去年漲貨運，今年會漲客運。

另外，今年的黑馬是觀光股。去年疫情導致幾乎沒有人能夠出國觀光，2019年台灣入境接近1900萬人次，去年與前年因為疫情的關係，出入境人次急凍，去年僅剩50萬人次，幾乎只剩疫情前3%不到。換句話說，邊境管制如果解封，只要回到疫情前七成的出入境人次，航空、客運、飯店與旅行社，就可能會有最高數10倍的業績跳躍成長。

例如業績有九成來自於出國旅遊的旅行社雄獅(2731-TW)，因為出國觀光受阻，去年前三季EPS虧4.7元，估計全年EPS將虧6元；今年EPS可望由虧轉盈上看2.5元，一來一回EPS就成長8.5元，而雄獅在億情前，年度獲利最好的EPS也有達到6.5元，這次壓抑兩年的出國觀光潮會非常可觀，當出國潮一湧而出的時候，機票與飯店將一票及一房難求，屆時跟航空公司、飯店及旅行業關係密切的旅行社，身價將水漲船高。

2月K線也拉出谷底帶量長紅棒的還有飯店龍頭晶華(2707-TW)，上周專欄看好

晶華領先受惠第一波開放商務客，本周股價持續上漲。去年晶華有業外收益，估計全年EPS約16元，過去晶華配息率約9成，若今年依照過去的配息政策，現金殖利率將達到8%，可攻可守。

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