台股守半年線 反彈電子VS航運觀光 該如何調整持股?

撰文：陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，俄羅斯承認東烏2個地區獨立，還派兵到當地「維和」，讓西方主要國家急得跳腳紛紛祭出制裁行動和聲明，加上聯準會3月升息越來越靠近，引發市場恐慌，台股週四(2/24)，上市櫃將近1,900家下跌，終場大跌461點(-2.55％)，收在17,594點，成交值爆出4,337億元。

隨著解封氛圍逐漸擴散，航空、觀光族群人氣暢旺，長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)近期成交量衝上冠、亞軍，長榮航股價35.8元，創下11年來新高，華航31.95元，更創下24年來新高，雖然這兩檔股票外資近日都是站在賣方，但投信、自營商力挺，股價仍然表現亮眼。

最近持續為大家推薦華航，提醒逢回都是找買點的好機會，華航受惠貨物塞港，貨運營收占比攀升至9成，連續半年貨運營收都有百億元以上水準，今年運價有撐供需仍吃緊，加上解封後客運需求急遽升溫，今年營運動能強勁。

解封受惠的還有報復性旅遊，指揮官陳時中說，下半年開放國人出國旅遊有望，還提醒業者可以開始準備規劃了。早在2/15，鳳凰(5706-TW)股價低檔時，我就為大家推薦，週四股價收上漲停66元，創波段新高，漲幅38％，目前鳳凰股價持續沿著五日均線往上，逢回依然看好布局。

最近航運族群成交比重再度拉升至3成左右，因為去年貨櫃三雄真的賺翻了，合計獲利超過5,000億元，預估今年配發2,000～2,500億元的現金股息，殖利率都是9％起跳，光是想像這兩千多億現金有機會再回籠股市就很令人振奮，三大法人近日同步買超貨櫃三雄，搶搭殖利率列車。

除了殖利率題材，SCFI指數也連續兩周強彈，顯示塞港持續吃緊，且6月份美西碼頭工人談判換約，若不順利恐將引發罷工、封港等危機，預估今年貨櫃獲利仍會優於去年。

另外，散裝貨運也很強勁，BDI指數已經連續三日強漲近15％，是一個月來的高點，目前台灣散裝船隊以慧洋-KY(2637-TW)船隻最多，最近還有2艘最新型的節能船要加入營運，而農曆年後穀、礦物運輸需求增加之外，慧洋今年也有60艘船進行換約，預估將有25％的換約漲幅。2/21慧洋股價拉回時，就極力為大家推薦，現在股價已站上波段高點93.7元，漲幅近6％。

除了解封概念股，抗通膨的營建資產股也是布局亮點。興富發(2542-TW)去年營收438.6億元，以近幾年平均3元股息計算，殖利率高達6％，2/15股價還在低檔46.85元就介紹給大家，股價近日連三跳至波段高點49.3元，外資連續17日買超興富發逾18,000張。興富發今年共有六個新案，總銷金額344.7億元，加上成屋銷售和潤隆的貢獻，預估今年營收高達468億元，毛利率維持高檔31.6％水準，EPS有望達6.3元，目前技術面維持強勢，逢回都是看多。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然大盤震盪，但我常常告訴投資朋友，台股強勁的基本面就是最好的護身符，而且政府和本土法人持續偏多，尤其金管會、證交所也出來信心喊話，政府基金更隨時關注盤勢變化機動護盤，所以投資人只需要做好自己的資金控管及停利停損，那麼即使大盤震盪仍然可以安心度過修正危機。

潤泰全(2915-TW)1月營收3.51億元，月增56.29％、年增36.3％，紡織本業獲利穩定，訂單能見度至少2個月，去年處分大潤發獲處分利益約11.51億元，投資南山人壽去年前三季認列收益也高達121億元，去年前三季EPS 24.83元，已大幅超越2020年全年EPS 14.85元；股價經過近5個月的整理開始發動向上，法人連續四日買超近5千張。

潤泰新(9945-TW)去年全年營收272.42億元，創新高，去年前三季稅後淨利145.16億元、EPS 7.13元大成長；潤泰新同樣也有來自大潤發的處分認列11.75億元，潤泰新今年在雙北都有新建案推出，完工入帳營收將超越去年，且轉投資南山人壽、潤弘等金雞母，都將推升整體獲利；股價近期創波段新高，法人連四日買進逾7千張。

冠德(2520-TW)今年有「太子汽車案」、大直「北安案」、「中和LG08案」三大新案要推出，案量逾百億元，另外，還有13個規劃中的新案要推出，冠德目前手中持有土地約有3.5萬坪，且多位於雙北、台中精華區或交通樞紐，未來5～10年業績樂觀；今年新完工入帳的除了有總銷10億元的「冠德天映」，還有「冠德信義」、「冠德微山丘」等成屋。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險