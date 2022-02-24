上半年航運 觀光 營建為投資主旋律

【撰文／陳子榕】

全球股市最近受到俄烏地緣政治、升息等諸多利空影響，由美股帶頭下殺持續震盪，曾經成功預測過3次泡沫危機的傳奇投資人傑里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)，最近頻頻發出警告美國股市即將崩盤，而他旗下掌管的資產管理公司GMO(Grantham,Mayo,&van Otterloo)也確實大幅減碼美國科技股，不過有趣的是減碼的資金卻轉移到國際股票上，護國神山台積電(2330)就在GMO增持的名單中，而且和上一季相比，GMO增持台積電股票水位高達257%，顯然台積電的業績展望是受到國際投資大咖肯定的。

事實上不只台積電，台灣企業在疫情期間業績表現嚇嚇叫，台灣2021年外銷訂單總額高達6,741.3億美元，是史上最強的訂單紀錄，而最新的1月份外銷訂單再創佳績，連23紅，達588.7億美元，年增11.7%，也是歷年同期新高紀錄。除了科技貨品之外，傳統的基本金屬、化學品訂單年增率也都在30%以上。

而去年營運大爆發的當屬航運族群，以貨櫃三雄來看，2021年營收合計破天荒衝破兆元大關，陽明(2609)去年全年營收3,344.75億元、年增120.22%，萬海(2615)營收2,280.14億元、年增178.47%，長榮(2603)營收4,893.97億元、年增136.1%，合計獲利上看5,000億元，預估貨櫃三雄今年配發股利總額將會超過2,000億元，而海運諮詢機構Drewry(德魯里)已經預告今年全球貨櫃輪的獲利將會優於去年，相關族群今年營運和股價都可望艷陽高照。