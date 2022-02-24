高殖利率股為抗戰標的

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

烏克蘭、俄羅斯兩軍放話，美國搶當發言人，國際局勢動盪不安，在系統風險增加的情況下，投資人紛紛出脫持股，22日台股當日下跌252點，當日跌幅1.38%，儘管金管會站出來喊話，強調台股跌幅甚至是亞股中最小的。台股相對抗跌，最主要原因包括像去年上市櫃公司均繳出亮眼成績單，今年上市櫃元月營收再度告捷，達3.49兆元，較去年同期成長9.56%，基本面狀況良好，主計處更預測經濟成長率有4.15%，而台股與美股最大差異就在於台股的投資特性較為穩健，公司喜歡用配息吸引投資人，也因此在除權息期間，台股相對抗跌，而因為配息緣故，台股上市櫃公司大部分都處在低本益比的狀況。

長榮集團市值破兆

去年各行各業營收、獲利大成長，漲價的漲價，擴廠的擴廠，需求增加、轉單效應等等等，其中貨櫃航運族群的表現相當強勁，讓許多投資小白紛紛開戶進場當水手，一連串的塞港事件，又使運價持續飆升，由於貨櫃航運本身屬於景氣循環股，去年的大成長不代表今年會持續下去，不過法人最新報告推估，未來兩年貨櫃航運景氣將延續，加上長榮日期代子公司Peony Investment S.A.公告，董事會決議發放股利4.5億美元、子公司青標海運董事會決議發放股利3.5億美元，由於去年青標海運就發放了11.9億美元，短短七個月又發出3.5億美元，因此法人預期今年長榮的配息率可望給出不錯的水準。此外，這兩間子公司均為長榮100%持有，若併入合併報表來看，並不會因為發放股利而影響每股純益表現，至於長榮後續配息狀況，長榮強調，仍有待董事會決議。倘若貨櫃三雄今年配息率有四成，目前長榮的殖利率可達15%上下，陽明也差不多，萬海則有10%左右，此時除權息股市最近可攻退可守的標的之一。

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