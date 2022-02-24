貨運VS鋼鐵 選誰？

【撰文／王榮旭】

台股自1/5創高18619點後再便無新高，高點越來越低，主要原因包括去年基期較高的電子股自元月以來回跌修正，2月反彈行情也遭烏俄危機破壞，FED3月利率決策會議在即，國際變數多，引發全球股市大震盪，歐美主要股市多已跌至年線，台股大盤相對強勢，僅回到季線萬八附近，若歐美股市無法止跌，台股大盤恐怕補跌，電子股成交量目前占大盤成交比降到4成以下，權重高的電子沒有量能挹注，指數沒有大漲空間，單靠傳產難拉大盤過高，指數短線保守看待。

慧洋今年新船加入帶動營運成長，具低本益比

運輸類股屬航空股最為強勢，航運又以散裝輪優於貨櫃輪，主要是貨櫃輪僅能載貨，大多以成品為主，如汽車、紡織品、鞋類、家具等，散裝輪則是載原物料包含鐵礦砂、農作物、黃小玉等，今年FED升息，美元走強原物料價格理當易跌難漲，但需求暢旺導致原物料價格仍居高不下，倘若升息幅度不大，更難以壓抑通膨，國內中鋼、中鴻全面調漲3月鋼鐵盤價，但利差已不如去年，不過受烏俄衝突，造成鎳、鋁、銅等金屬及「黃、小、玉」等農糧價格飆漲。BDI指數自低點反彈三成，儘管疫情好轉，散裝輪載運原物料的需求仍在，中國鋼鐵限產令，隨冬澳結束後可望放寬，帶動鐵礦砂運輸需求，慧洋旗下船舶數為同業之冠，受惠散裝輪程度最高，獲利也是同業最佳，去年全年上看10~11元，今年受惠6艘新船加入以及舊船換約，全年預估可望挑戰13~16元，目前股價百元不到，本益比相對低。