無關烏俄危機 航空、觀光拉回找機會

【撰文／王榮旭】

新冠疫情已漸趨緩，觀察歐美確診人數近日逐漸下滑，加上大多確診者多為輕症，歐美各國已開始鬆綁防疫政策陸續恢復生活，亞洲國家疫情爆發較慢，但未來鬆綁國境已也勢在必行，隨著日本宣布三月重啟國門，台灣自元宵節過後開放商務人士入境，防疫層級下降代表將來邊境管制全面鬆綁指日可待。

長榮航大漲四成，下半年迎來旅遊需求

上期推介的長榮航年假過後大漲，2月波段漲幅超過四成，股價自低點24.75元漲到35.55元，有機會挑戰2010年前波高點37.6元， 2/18爆出70.6萬張天量，隔日又長黑下殺，股價距離2011年高點相近，短線震盪難免，我認為短線整理過後要再往上挑戰前高仍有機會，最主要是當年因開放陸客來台，當年稅後獲利4.06元，今年貨運與客運業績暢旺，全年獲利有機會挑戰3.3~3.5元，就算漲到35元本益比仍不算高。長榮航上半年業績仍以貨運為主，下半年隨疫情和緩，客運復甦，過去兩年疫情期間對於網購的強勁需求將隨之下滑，股價會說話，網購龍頭富邦媒(8454)股價自高點2190元跌至1005元已腰斬，股票買在預期，縱使現在機票昂貴，但仍不是最貴，未來開放觀需求才會正式引爆，屆時機票一票難求，利多實現反而是賣點。