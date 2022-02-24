MWC救得起電子股嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

歐洲俄烏開火一觸即發，全球股市大震盪，俄股更是創下單日10%的跌幅，美國科技股也嚇出一身汗，不過在西歐西班牙巴塞隆納，2/28將展開全球科技盛事世界行動通訊大會MWC，因疫情衝擊，2020 年停辦一屆，2021 改採虛實混合舉行，今年是睽違兩年未辦實體展會後，以實體展會呈現，海內外科技大咖也將同聚一堂，聯發科、高通、英特爾、微軟、華為、AWS、Meta、愛立信、諾基亞、三星、OPPO、Verizon、Vodafone、IBM等共1500多家業者參展，為得就是在後疫情時代產業秩序逐步恢復正常下，搶下更多訂單，一向被視為全球通訊業界最權威的展覽，更是非蘋陣營最重視的秀，當然必需給予科技股一劑強心針，有機會帶動一波跌深反彈。

中國品牌廠來勢洶洶

2022年春節期間，非蘋陣營智慧手機銷售量較2021年同期下滑 10%，主因除了整體購買力下滑、智慧手機缺乏新功能、部分中國品牌海外市場銷售不佳，還有蘋果即將推出低價iPhone SE3對中國品牌造成壓力等， 因此這次的MWC中國品牌廠大力行銷自家最新的手機。

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