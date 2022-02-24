蔡明彰觀點：俄烏局勢的意外黑馬：化肥、散装輪

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段最影響台股兩大因素是俄烏局勢及聯準會升息，兩者環環相扣。

如果俄烏戰爭全面開打，烏克蘭首都基輔遭俄羅斯大軍攻陷，國際油價飆漲超過經濟容忍，此時聯準會兩害取其輕，暫時不管通膨，先穩定經濟考量，3月中旬FOMC升息或延後，於是急跌的全球股市，會在大規模戰爭開打後快速反彈，因為爭取到延後升息的空窗期。

但現在情勢的發展，更有可能是局部、小規模的戰爭，在烏克蘭東部二個自行獨立的共和國，這裡民眾長期以來「人在烏克蘭，心在俄羅斯」，烏克蘭政府早已失去控制力，現在俄羅斯派兵進駐二個共和國，此地成為火藥庫。

就看俄羅斯、烏克蘭誰先開第一槍，如果是局部戰爭，而且發生在烏東的二個共和國，美國及北約都不會介入，但會對俄羅斯嚴厲經濟制裁，同時3月中旬的聯準會，將會如預期升息，只不過幅度是一碼，而不是二碼，將使跌深科技股獲得喘息機會，但5月、6月再升息的威脅仍在，科技股的中期整理時間再延長，最佳策略是波段搶差價，長線投資再等等。

目前那斯達克失失守年線已超過一個月，50日及200日均線死亡交叉，科技股財報已完全結束，但股價漲不起來，因為股價回歸基本面。

舉例，最後一家重量級科技股輝達的財報，2月17日發佈，整體業績上季收入及毛利率均創歷史新高，核心業務遊戲、資料中心也都創新高，對本季財測優於市場預期，但財報利多公佈後，隔天大跌7％，累計今年來已大跌20％，兩個理由。

一是輝達收購ARM案，失敗將出現13.6億美元的費用，輝達淨利潤逐季增長的趨勢可能在夏季結束。

其次是聯準會3月中旬升息，輝達身為高估值科技股代表，存在股價調整的風險，輝達市值5,800億美元，本益比雖已大幅下修，但目前仍高達60倍，股息收益率僅0.07％。

輝達是台積電(2330-TW)大客戶，台積電並不是高估值科技股，本益比23倍，股息殖利率1.8％，可是台積電是全球晶圓代工霸主，台積電永遠的對手是自己，必須製造技術不斷超越自我，股價才會有不斷買盤湧入。

近來台積電ADR疲弱，週二下跌2％，較費城半導體指數跌幅0.8％來得大，使得週三台積電創623元的本波低點，並且回測季線支撐。有消息指出台積電即將推出的3奈米製程遇到一些障礙，3奈米的產量一直低於標準，可能造成台積電原定3奈米發佈時間推遲到2022下半年，而且影響大客戶輝達、超微產品的佈局，不得不採用台積電4奈米技術。

先前晶圓代工成熟製程存在供過於求疑慮，聯電(2303-TW)今年的股價下跌17％，創52.3元波段新低，但跌幅已大，預料在50元將獲得有效支撐。

如今，修正壓力是否轉向先進製程的台積電，3奈米製程是否遭遇障礙，台積電若轉為今年來負報酬，將打擊電子股的信心。

萬寶投顧蔡明彰強調，俄烏局勢緊張下，相關原物料原油、鋁、鎳大漲，但黑馬總是令人意外。

由於歐美國家對俄羅斯的經濟制裁，目前只是個人、企業、銀行的資產凍結，並沒有祭出俄羅斯企業不得使用美元、歐元、英鎊交易的殺手鐧，相關大宗商品短期內再狂飆的空間不大，但是擔心歐洲穀倉的烏克蘭陷入戰火，週二黃小玉漲幅最大，芝加哥小麥期貨飆升6％，玉米、大豆也大漲3％及2％。

全球民眾最大的物價上漲負擔是石油及糧食，糧食上漲危機往往溫水煮青蛙，等到大家發現黃小玉漲幅驚人，通膨已失控，同時也錯過股市黑馬。

台灣沒有生產黃小玉廠商，都是周邊相關的油脂、肉類食品公司，泰山(1218-TW)、福壽(1219-TW)、福懋油(1225-TW)、大統益(1232-TW)可望受惠未來油脂漲價。

這次俄烏戰雲密布，與俄羅斯同一陣營的白俄羅斯被列入歐美制裁名單，白俄羅斯是全球重要鉀肥生產國，該國最大鉀肥生產商白俄羅斯鉀肥廠，及唯一出口該國所有鉀肥的白俄羅斯鉀肥公司先後遭制裁，生效日期從去年12月到今年4月陸續生效，白俄羅斯供應的缺口將對全球鉀肥市場造成嚴重衝擊。

中國最大鉀肥生產商塩湖股份，自去年12月白俄羅斯鉀肥廠制裁生效以來，股價大漲28％，台股最大鉀肥廠東鹼(1708-TW)慢半拍，遲至今年1月才30.9元落底，今年來上漲21％，近日放量走強，開始反應全球鉀肥供給緊張。

東鹼兩大營收來源化肥及散裝輪，曾在2008年金融海嘯前迎來完美風暴，當時全球糧食危機，黃小玉刷新天價，載送穀物的散裝輪BDI指數也創天價，東鹼股價在4個月由20元飆升至78元，大漲近三倍，由此看來，每次東鹼股價波段大漲，就預告化肥及散裝輪二種產業的榮景。

中國大陸為了順利舉辦冬奧，下達長達6個月的鋼鐵廠減產命令，導致運輸鋼鐵生產原料的鐵礦石、煤炭的散裝輪運價BDI指數，自去年10月高點5,650點跌到今年1月低點1,296點，大跌77％。而北京冬奧結束，鋼鐵廠恢復正常生產，BDI指數自低點反彈66％，不過BDI今年來仍小跌3％，一旦轉為上漲，表示船舶換約將可漲價，有利船公司獲利。

不過，運送糧食、穀物的巴拿馬型超輕便極限型指數已提前今年轉為上漲，台股相關的四維航(5608-TW)、慧洋-KY(2637-TW)應是這次俄烏衝突的散裝輪焦點。

台股真的慢半拍，美股散裝龍頭的伊格爾散裝航運(EGLE)，自1月BDI落底來，股價大漲49％，金海洋集團(GOGL)1月低點以來更大漲69％，而四維航、慧洋-KY自1月低點來僅上漲26％及24％。

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