航空雙雄迎解封 觀光營建將撥雲見日現曙光

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，俄羅斯宣布部分撤軍，台股重返萬八，並順利收復所有均線，周四(2/17)加權指數收18,268點，上漲37點，成交量3,043億元，盤勢仍偏大震盪。

台積電(2330-TW)宣布發放2.75元的現金股利，由於台積電採每季度配息，累計去年全年共發放11元現金股利，但最讓市場驚訝的消息是，台積電破天荒要實施庫藏股1,387張，價格區間444～960元，以最高買回價格計算，和目前的股價還有3百多元的上漲空間，顯然台積電對於公司未來前景相當有信心。

不過，說實在的，台積電買回的張數並不是非常多，主要目的是為了發新股留住人才，因此對股價激勵有限，宣示意義反而更大，但也彰顯台積電對股東權益的充分保障，而就中長線來看，台積電營運絕對按讚，預估今年全年美元營收成長上看29％、新台幣營收有望突破2兆元大關。

雖然俄烏情勢暫緩，但不代表戰情完全落幕，接下來市場將更聚焦在美國聯準會(Fed)動向，一旦升息有風吹草動，股市將劇烈反應，因此在布局上仍要謹慎，弱勢股逢反彈就要減碼，將資金預留給低本益比或具防禦型的股票。

長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)股價雙雙創波段新高，短線上除了有「海運轉空運」的利多之外，全球也正逐步解封，台灣在國際旅遊方面最快第三季就能開放，客、貨雙引擎催發股價上漲，因此，相關觀光旅遊、貿易百貨可以逢低搶進佈局。

鳳凰(5706-TW)去年雖然受疫情影響本業大虧損，但透過不動產出售及業外投資，出乎外界意外地讓公司仍保有獲利表現，前三季合併營收1.18億元、年減73.68％，營業虧損0.46億元，而在認列處分不動產及業外投資等收益挹注後，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增近5.7倍，每股盈餘1.04元。周二(2/15)推薦，周四股價收上漲停54.5元，短線一成了。

目前瑞典、挪威、澳洲及東南亞許多國家都陸續開放國門，台灣亦有很大機會在3月放寬商務旅客入境，隨著各國逐步解封，旅遊市場將回復生機。外資從過年前持續買進鳳凰逾1,500張，逢回擇機佈局。

另外，投信已經連續12日買超台股317.6億元，創史上第三高連買金額紀錄，鎖定對象包括廣達(2382-TW)、開發金(2883-TW)、世芯-KY(3661-TW)、技嘉(2376-TW)、兆豐金(2886-TW)等個股，累計買超金額都達3億元以上，預估是為季底作帳提前卡位，其中，兆豐金本益比為20倍、技嘉本益比不到9倍，都是可佈局標的。

萬寶投顧陳子榕指出，盤勢受消息面影響變化莫測，建議低持股、位階低、籌碼優勢個股佈局，好買點出現分批進場佈局：

台表科(6278-TW)1月營收63.03億元，創同期新高，年增68.46％，受惠Mini LED滲透率不斷提升，台表科上季獲利可望創新高，今年Pad、MacBook在缺料緩解後將推動出貨，加上記憶體打件業務成長，全年營收估增15％～20％；台表科目前共有210條SMT產線，今年資本支出估1億美元，將搶攻非蘋LED、電動車、GPU領域。

京城(2524-TW)為高雄土地霸主，董事長蔡天贊素有「土地公」稱號，投資眼光深厚，連續三年未發放股利，目的就是廣積錢糧大肆在台南、高雄獵地，果然南部土地這兩年大幅增值；京城同時非常看好台積電等科技業帶動廠辦強烈需求，去年投資101.79億元與三地開發聯手，於台南仁德開發智慧科技園區，基地面積3.38萬坪，總銷高達360億元，預估今年中取得建照後動工興建，將成為未來十年重要業務收入。

欣巴巴(9906-TW)1月營收0.41億元，年增2.35％，欣巴巴近期全國捷報頻傳，除了三重重劃區「欣世代」建案一期、二期雙雙完銷，位於台南北區的「文元及第-公園樓、太學樓」亦完銷；看好台積電磁吸效應，欣巴巴近日將於台南再推出「欣府城」建案，預估住宅戶數超過600戶、總銷金額高達上百億元。

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