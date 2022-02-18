航空上演百年一遇行情 飯店旅遊長線底部也浮現

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，上個月Fed會議記錄比預期鴿派，但烏俄危機還沒有完全平息，不確定因素持續干擾台股。3月中Fed確定利率決策之前，台股量能恐怕無法有效放大，指數就沒有太多空間，電子去年基期偏高股價持續在調整，櫃買指數在半年線附近來回打底，代表這波多數中小電子反彈空間很有限，只有多少數例如創惟(6104-TW)文曄(3036-TW)股價創高，但法人也開始反手獲利調節，資金轉進的網通、伺服器及記憶體族群，很可能是下波法人布局的新主流。

相較電子對於利率及區域衝突敏感，航空股正走在後疫情時代客運復甦的大趨勢上，受到的干擾有限，航空雙雄持續大漲中，尤其以航空客運為主的長榮航(2618-TW)最強，今天收盤漲停34.8元，不但快逼近前高37.6元，也狠甩華航(2610-TW)，兩者價差越來越大。

去年第四季華航因為貨運業績暢旺，股價超車長榮航，當時我在專欄中力排眾議，認為Omicron將將加速疫苗滲透率，2022年客運有機會迎來復甦，長榮航受惠客運復甦的程度高於華航，股價反應未來，所以我明確點出長榮航將再次與華航黃金交叉。

果真長榮航股價從落後到領先估計差距還會越來越大，因為全球疫情正在緩解，疫苗大漲莫德那去年第四季大跌34%，今年才過一個半月又狂跌40%，股價已經說明疫情的未來發展。

而受惠於疫情期間網路及電視購物需求，去年從632元大漲3倍到2190元的富邦媒(8454-TW)，今天收盤只剩下1115元，從高點幾乎腰斬。未來出國購物將減少在家購物的需求，這是為什麼貨櫃三雄從去年7月大跌之後，即使營收再創高、本益比再低都漲不回來的原因。

全球貨櫃龍頭馬士基之前就預測供應鏈亂象將在2022年下半年有解，去年貨櫃輪百年一遇的行情今年不再，而航空股將會複製至去年貨櫃輪的模式。航空與觀光產業正從百年一遇的疫情災難中復甦，龍頭股受惠產業復甦的程度最大。航空客運龍頭是長榮航，2021年長榮航載客人數約32萬人，華航則約16萬人，長榮航在疫情之下的載客數明顯優於華航，未來邊境管制越放寬，長榮航業績成長力道就越強。目前長榮航券資比已升至33%，若券資比進一步升到4~5成，將再走一波軋空行情。

另外，隨著航空股大漲，旅行社與飯店股最壞狀況也已經過去。國內旅行社龍頭雄獅(2731-TW)經營出境旅遊佔比達到9成，在去年疫情使得國人出境旅遊全面暫停之下，全年EPS恐怕虧損6元，但今年下半年至明年國境解封，營運將呈現V型反轉。估計未來放寬管制出國觀光後機票一票難求，飯店房間也是一位難求的情況下，長期與航空公司、飯店及遊覽車合作關係密切的旅行社，將成市場追捧對象，今天旅行社相關個股全面漲停，可參考昨日領先市場的視頻分析。https://youtu.be/Fv3oLHmtAUw。

萬寶投顧王榮旭指出，國內飯店龍頭晶華(2707-TW)過往韓日旅客比重達5成，這波也將領先受惠政策開放商務人士入境，帶動獲利。相對於航空雙雄，旅行社與飯店股的籌碼在長期沉澱後更加乾淨，例如雄獅融資使用率不到10%；晶華更是更不到2%，融資餘額只有522張，本周雄獅與晶華各拉出帶量長紅K線，是打出長線大底部之後剛剛冒出頭的長線潛力股，後市看好。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險