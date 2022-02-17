疫情「微解封」咖啡霸主路易莎 跨界運動健身劍指生酮飲食

【撰文／陳澤樂】

面對國內新冠肺炎，台北市政府由市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤親自主持，宣布北市在2月15日正式「微解封」。北市恢復校外教學、畢業旅行，由於國、高中職以上學生多數接種疫苗，因此開放國高中職生跨縣市的校外教學、畢業旅行，但因為幼兒園與國小生未接種疫苗，所以暫緩辦理跨縣市校外教學、畢旅；社教場館（青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園）取消預約制和容留人數；社大和樂齡中心或學堂以實體課程為主…。

路易莎咖啡(2758)創辦人兼董事長黃銘賢過去4年健身有成。「咖啡是生命、健身是情人」他說在過去持續鍛鍊身體，在路易莎總部設立了100坪的健身空間。如今從當年99公斤成功瘦身30公斤，也希望將健身心得分享給消費者，因此創辦Self room生活運動館。

從路易莎150萬黑卡會員中觀察到，20～45歲年輕客群佔了70%，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」，正是健身房主要客群。透過黃銘賢親身體驗了許多健身房後，而打造出自己的夢幻健身空間。「很多健身房都讓我很不自在，想做一個讓大家自由自在的空間。」因此在Self room中，雖有合作健身教練，但標榜絕對不推銷課程。計費方式為「以分鐘計費」一分鐘2元，即日起開幕慶享8折優惠，會員儲值1,000元再贈送500元。 「就像路易莎做出精品咖啡、有更明亮的健身空間，大量木質色調及柔和燈光，價格也親民。」

路易莎將生酮甜點、高蛋白飲品推向全門市

在潤泰新(9945.TW)的CITYLINK松山貳號店的路易莎咖啡，也推出了生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇、椰絲杏仁果餅、能量果麥棒等健身族群最愛美食，農曆年後更將上市芒果及棉花糖等多種風味的高蛋白飲系列。

黃銘賢以自身經驗分享，過往也曾嘗試無脂肪、無澱粉的方式減脂，「最後眼睛很乾、沒有油脂，身體狀況沒有那麼好。」之後便嘗試了生酮飲食，「生酮飲食搭配運動，運動前喝一杯咖啡、運動後喝一點高蛋白，減脂效果不輸給油脂都不吃的方式。」因此，運動搭配飲食，達到好的健身效果。路易莎也要將生酮系列商品、高蛋白飲品推向全台門市。

展望2022年市場，Self room在試營運2個月之內就已經累積3千會員，而冬季是運動淡季，到了春夏業績還能再提升。路易莎咖啡館本業上，全台分店數530間，其中約150間為直營店。在2021年12月相較於前年同期成長4%。「去年疫情年，沒什麼加盟店，缺乏工程收入……仍有4%成長」2022雙品牌展店&新商模推動下，相信在疫情得以控制之下營收將會有顯著成長。