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元宵變盤財富重分配

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

俄烏邊境緊張局勢不斷升溫，英、美等國已紛紛呼籲公民緊急撤離，現在連可攜帶核彈的重型自走砲2S7M「Malka」也已經開到俄烏邊界了，雖然烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）對外強調局勢沒有外界所想的那麼嚴重，但仍堅持加入北約是絕對的優先任務，

台股受戰火利空衝擊，連二日收黑，周二(2/15)收17,951點，下跌45點，成交量2,318億，持續保守觀望。

外界研判2/16可能就是俄羅斯發動攻擊的日期，在戰爭爆發之前，全球股市可能都要反反覆覆拉扯震盪，而一旦戰爭開始或幸運得以免除，或將有機會利空出盡，但是3月就要來了，美國聯準會(FED)的動作又是另一個股市動盪的伏筆。

在多重利空衝擊下，台股暫時掉落五日均線，科技類股跌幅相對較重，因為俄羅斯除了是天然氣重要輸出國，同時也是許多重要金屬出口國，全球49%的鎳、42%鈀、26%鋁、13%白金都是來自俄羅斯，包括汽車、手機、機械、醫療、運輸都需要用到這類金屬，另外美國半導體製造晶片需要的氖，則有超過90%直接來自烏克蘭。

一旦戰事爆發，恐迫使原物料短缺造成更大通膨，進而導致聯準會升息及縮表(Taper)更加激烈，致使科技股獲利壓縮，因此在短線上科技股承壓較大，而相對地，內需股則有機會出頭天。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1477期】

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