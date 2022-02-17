三檔投信加碼股 即將創新高

【撰文／張文赫】

農曆年後，國際股市因為通膨危機，加上俄羅斯和烏克蘭衝突問題，指數呈現暴漲暴跌的情形，在這樣的狀況下，投資朋友想要獲利的難度大幅提高，選股也變得更加困難，想要穩中求勝，參考投信買超的的個股還是很好的辦法。

華邦電受惠利基型DRAM報價上揚

我從農曆年前，就在週刊撰文看好今年華邦電(2344)的表現，去年12/30投信單日大買24186張，幾乎買在最高點，封關日前後又開始加碼，在2/11號法說會前後，連外資都加入買超的行列。

由於韓系DRAM廠加快CIS產能轉換，利基型DRAM位元出貨量持續減少，生產鏈長短料的負面影響逐步淡化，以及通路手中庫存降低開始回補，第一季利基型DRAM報價已經止跌，第二季即將反彈，華邦電在法說中也提到這一點。

華邦電去年營收995.70億元創下歷史新高，去年EPS達3.42元創26年新高水準，主要受惠於個人電腦、真無線藍牙耳機(TWS)、智慧型手機OLED面板等需求強勁。高雄路竹新廠規劃今年 1 月開始裝機，第三季投片，第四季產出並貢獻營運，預估2022年底月產能可達約 1 萬片，並陸續大規模營收貢獻，現階段計畫，初期高雄新廠有500~600名員工進駐，連同協力廠商 1300~1400 人，共計達2000人。整體來說，新廠運作後將帶動華邦電每年位元產出增加 10%~20%，提升營運動能。